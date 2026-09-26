Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saral ve Şahin ailelerini kabul etti. Görüşme kapsamında Burhanettin Saral ve Sedat Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamında buluştu. İki grup arasındaki uzun süreli gerilimi dindirmeyi hedefleyen görüşmeyle birlikte yıllardır devam eden husumette tarihi bir adım atılmış oldu. Sarallar ve Şahinler arasındaki uzun süredir devam eden husumetin sona erdirilmesi amacıyla Ankara'da gerçekleştirildiği belirtilen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Bahçeli, Saral ve Şahin ailelerini kabul etti. (Fotoğraf: İHA) MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler"