Bahçeli öncülüğünde uzlaşma! Şahinler ve Sarallar aileleri bir araya geldi
Uzun yıllardır süregelen gerginliği sona erdirmek amacıyla atılan sürpriz adım Ankara'da gerçekleşti. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ev sahipliğinde MHP Genel Merkezi'ndeki makam odasında gerçekleşen görüşmeyle iki grup arasındaki uzlaşma sağlandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saral ve Şahin ailelerini kabul etti.
Görüşme kapsamında Burhanettin Saral ve Sedat Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamında buluştu. İki grup arasındaki uzun süreli gerilimi dindirmeyi hedefleyen görüşmeyle birlikte yıllardır devam eden husumette tarihi bir adım atılmış oldu.
Sarallar ve Şahinler arasındaki uzun süredir devam eden husumetin sona erdirilmesi amacıyla Ankara'da gerçekleştirildiği belirtilen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler"
NE OLMUŞTU?
Uzun yıllardır adli soruşturmalar, dava süreçleri ve gerilimlerle kamuoyu gündemini meşgul eden Saral ve Şahin grupları arasındaki husumette dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık 22 yıldır devam eden anlaşmazlığı sonlandırmak amacıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arabuluculuğunda adımlar atıldı.