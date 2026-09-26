Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra uluslararası pazarda 250'den fazla güncel yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacı bulunuyor. HÜRKUŞ'un önceki konfigürasyonlarıyla elde edilen ihracat başarısının HÜRKUŞ-II ile sürdürülmesi ve kısa sürede birkaç ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanması hedefleniyor.

Kullanıcı geri dönüşleri doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirme ve geliştirmelerle uçuş performansı artırılan HÜRKUŞ-II, sınıfının öne çıkan uçaklarından biri haline gelirken yüksek yerlilik oranına da ulaştı.

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II ile Türk Hava Kuvvetlerinde insanlı milli uçak dönemi başlıyor. İlk HÜRKUŞ-II uçaklarının kabul faaliyeti, 28 Eylül'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Uçakların teslimatlarının yıl sonuna kadar sürmesi planlanıyor.

HÜRKUŞ-II, Türk Hava Kuvvetlerinin yeni nesil temel eğitim uçağı olarak envantere girmeye hazırlanıyor. (Fotoğraflar: AA)

MİLLİ UÇAK ZİNCİRİNİN İLK HALKASI

HÜRKUŞ-II, Türkiye'nin insanlı savaş uçağı geliştirme sürecinde önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor. Yeni nesil temel eğitim uçağının ardından jet eğitim uçağı HÜRJET ve çok rollü savaş uçağı KAAN ile pilot eğitiminden savaş uçağına uzanan zincirin tamamlanması hedefleniyor.

Pilot adayları HÜRKUŞ-II ile temel uçuş ve pilotaj becerilerini geliştirecek, ardından HÜRJET ve savaş uçağı eğitimlerine geçiş yapacak.

Proje, Türkiye'nin uçak geliştirme ekosisteminin oluşmasında da önemli kazanımlar sağladı. HÜRKUŞ'un geliştirilmesi sürecinde TUSAŞ ve yerli sanayi; tasarım, üretim, test ve sertifikasyon alanlarında önemli kabiliyetler kazandı. Bu yetenekler HÜRKUŞ-II'ye aktarılırken elde edilen tecrübe başta HÜRJET ve KAAN olmak üzere diğer insanlı hava platformlarına da taşındı.