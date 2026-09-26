Tarih belli oldu: Milli uçak dönemi başlıyor! HÜRKUŞ-II Türk Hava Kuvvetleri envanterine giriyor
Türkiye'nin yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II için kritik aşamaya gelindi. İlk uçakların kabul faaliyetleri 28 Eylül'de TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 300 sorti ve 2 bin 256 test noktasıyla tamamlanan test sürecinin ardından HÜRKUŞ-II, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor.
Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II ile Türk Hava Kuvvetlerinde insanlı milli uçak dönemi başlıyor. İlk HÜRKUŞ-II uçaklarının kabul faaliyeti, 28 Eylül'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Uçakların teslimatlarının yıl sonuna kadar sürmesi planlanıyor.
Kullanıcı geri dönüşleri doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirme ve geliştirmelerle uçuş performansı artırılan HÜRKUŞ-II, sınıfının öne çıkan uçaklarından biri haline gelirken yüksek yerlilik oranına da ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra uluslararası pazarda 250'den fazla güncel yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacı bulunuyor. HÜRKUŞ'un önceki konfigürasyonlarıyla elde edilen ihracat başarısının HÜRKUŞ-II ile sürdürülmesi ve kısa sürede birkaç ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanması hedefleniyor.
MİLLİ UÇAK ZİNCİRİNİN İLK HALKASI
HÜRKUŞ-II, Türkiye'nin insanlı savaş uçağı geliştirme sürecinde önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor. Yeni nesil temel eğitim uçağının ardından jet eğitim uçağı HÜRJET ve çok rollü savaş uçağı KAAN ile pilot eğitiminden savaş uçağına uzanan zincirin tamamlanması hedefleniyor.
Pilot adayları HÜRKUŞ-II ile temel uçuş ve pilotaj becerilerini geliştirecek, ardından HÜRJET ve savaş uçağı eğitimlerine geçiş yapacak.
Proje, Türkiye'nin uçak geliştirme ekosisteminin oluşmasında da önemli kazanımlar sağladı. HÜRKUŞ'un geliştirilmesi sürecinde TUSAŞ ve yerli sanayi; tasarım, üretim, test ve sertifikasyon alanlarında önemli kabiliyetler kazandı. Bu yetenekler HÜRKUŞ-II'ye aktarılırken elde edilen tecrübe başta HÜRJET ve KAAN olmak üzere diğer insanlı hava platformlarına da taşındı.
2 BİN 256 TEST NOKTASI TAMAMLANDI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 26 Aralık 2013'te Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş-B / YNTEU) sözleşmesi imzalandı. Sonraki sözleşme değişiklikleriyle proje HÜRKUŞ-II konfigürasyonuna evrildi.
HÜRKUŞ-II ilk uçuşunu 29 Aralık 2024'te gerçekleştirdi. 2026 yılı içerisinde harekat test ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında pilot yer eğitimleri, pilot uçuş eğitimleri ile harekat test ve değerlendirme faaliyetleri başarıyla yürütüldü.
Geliştirme, sertifikasyon ve kalifikasyon uçuş testleri kapsamında 2 bin 256 test noktası için yaklaşık 300 sorti gerçekleştirildi. Testlerin tamamlanmasının ardından HÜRKUŞ-II, 9 Eylül 2026'da Tip Sertifikası aldı.
Pilot ve bakım ekiplerinin eğitimlerinin de tamamlanmasıyla uçaklar ilk kabul aşamasına geldi.