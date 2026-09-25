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Tatbikatta 12 kişi hayatını kaybetmişti: Türkiye'den Kazakistan halkına başsağlığı mesajı!

Kazakistan Deniz Kuvvetleri’nin Aktau açıklarında düzenlediği tatbikatta 12 askerin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Elim olay sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Kazak halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye'nin, Kazakistan'ın acısını paylaştığını belirtti.

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Tatbikatta 12 kişi hayatını kaybetmişti: Türkiye'den Kazakistan halkına başsağlığı mesajı!

Dışişleri Bakanlığı Kazakistan Deniz Kuvvetleri'nin Aktau açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında bugün yaşanan can kayıpları için taziye mesajı yayımladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kazakistan Deniz Kuvvetleri'nin Aktau açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında bugün (24 Eylül) yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.

Bu elim olay sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Kazak halkına başsağlığı diliyoruz."

Kazakistan'daki kazada 12 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA)Kazakistan'daki kazada 12 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise Kazakistan'a yönelik taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'ndeki askerî tatbikat sırasında yaşanan kaza sonucu 12 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik.

Hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, dost ve kardeş Kazakistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz.

İlan edilen ulusal yas gününde Kazakistanlı kardeşlerimizin acısını derinden paylaşıyor, devam eden arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler almayı temenni ediyoruz. Acınız acımızdır."

NE OLMUŞTU?

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta eğitim ve muharebe görevi icra edildiği sırada hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 19 askerin denize savrulduğu belirtilmişti.

Olayda 12 asker hayatını kaybetti.

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