13 milyon TL için Atik’i işaret etti! Para iki kez teslim edildi (Foto: Takvim fotoğraf arşivi.)

13 MİLYON TL İÇİN SÜLEYMAN ATİK'İ İŞARET ETTİ

Savcının, "13 milyon TL para verdiğinizi söylemişsiniz. Parayı kime teslim ettiniz?" sorusuna Baştürk, "Süleyman Atik. Gönderdiği elemanı olabilir ya da kendisi" yanıtını verdi.

Savcının, "Elçin Karaoğlu'na da yönlendirmiş doğru mu?" sorusuna Baştürk, "Süreç Yakup Öner'in yönlendirmesiyle oldu. Yakup Öner'in bir kreş yardım desteğiyle başladı. Sonra o şekilde Süleyman Atik'e yönlendirmesiyle ödeme yapıldı" dedi.

İKİ SEFERDE TESLİMAT YAPILDI

Savcının, "Siz 13 milyon TL anlaşıp daha sonra Yakup'un yönlendirmesiyle mi Süleyman'la görüştünüz?" sorusuna Baştürk, "Evet" şeklinde cevap verdi.

Baştürk, paylaşılan bir cep telefonu numarası üzerinden görüşülerek adres belirlendiğini ve bu adrese iki ayrı seferde teslimat yapıldığını da yineledi.

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