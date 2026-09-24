İBB davasında 13 milyon TL'lik rüşvet beyanı: İş adamı Mehmet Faruk Baştürk para teslimatını anlattı
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında savunma yapan iş insanı Mehmet Faruk Baştürk, kendisinden sosyal yardım ve kreş yapımı adı altında 13 milyon TL rüşvet talep edildiğini anlattı. Sürecin İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'in yönlendirmesiyle başladığını söyleyen Baştürk, paranın Süleyman Atik veya gönderdiği bir kişi üzerinden, telefonla belirlenen adrese iki ayrı seferde teslim edildiğini belirtti.
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasının 21'inci gününde savunma yapan iş insanı Mehmet Faruk Baştürk, kendisinden sosyal yardım ve kreş yapımı adı altında 13 milyon TL rüşvet talep edildiğini duruşmada anlattı. Baştürk, savcılıkta verdiği tüm ifadelerin geçerli olduğunu belirterek beraatini istedi.
YAKUP ÖNER'İN YÖNLENDİRMESİYLE BAŞLADI
Baştürk, sürecin İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'in yönlendirmesiyle başladığını söyledi. Baştürk, "Yakup Öner'in bir kreş yardım desteği isteğiyle başladı. Sonra ödeme yapıldı" ifadelerini kullandı.
Savcının, "Bir numara paylaşıldı mı, nerede teslim ettiniz?" sorusuna ise "Cep telefonu paylaşılmıştı. O telefonla görüşülerek adres belirlendi, o adreste teslimat yapıldı iki sefer" yanıtını verdi.
İDDİANAMEDE OTEL İMARI DETAYI
İddianamede, Baştürk'ün satın almak istediği ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sınırlarında bulunan otelin imara ilişkin usulsüzlüklerini çözmek amacıyla Malatya'da örgüt yöneticisi Ekrem İmamoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
İddianamede, örgüt liderinin yönlendirmesiyle Baştürk'ün Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ile görüştüğü, ardından örgüt liderinin talimatı doğrultusunda İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ile görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.
Bu görüşmelerde Baştürk'ten sosyal yardım kılıfı altında para talep edildiği, sosyal yardım ve kreş yapımı adı altındaki rüşvet talebinin 13 milyon TL'ye dönüştüğü ve söz konusu paranın iki parça halinde verildiği kaydedildi.
13 MİLYON TL İÇİN SÜLEYMAN ATİK'İ İŞARET ETTİ
Savcının, "13 milyon TL para verdiğinizi söylemişsiniz. Parayı kime teslim ettiniz?" sorusuna Baştürk, "Süleyman Atik. Gönderdiği elemanı olabilir ya da kendisi" yanıtını verdi.
Savcının, "Elçin Karaoğlu'na da yönlendirmiş doğru mu?" sorusuna Baştürk, "Süreç Yakup Öner'in yönlendirmesiyle oldu. Yakup Öner'in bir kreş yardım desteğiyle başladı. Sonra o şekilde Süleyman Atik'e yönlendirmesiyle ödeme yapıldı" dedi.
İKİ SEFERDE TESLİMAT YAPILDI
Savcının, "Siz 13 milyon TL anlaşıp daha sonra Yakup'un yönlendirmesiyle mi Süleyman'la görüştünüz?" sorusuna Baştürk, "Evet" şeklinde cevap verdi.
Baştürk, paylaşılan bir cep telefonu numarası üzerinden görüşülerek adres belirlendiğini ve bu adrese iki ayrı seferde teslimat yapıldığını da yineledi.