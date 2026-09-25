"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ETE KEMİĞE BÜRÜNÜYOR" Sürecin kararlılıkla ilerlediğini belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye yolunun inşa edilmesidir. Terörden tamamen kurtulmuş bir Türkiye'yi göreceğiz. Terörsüz Türkiye temenni değildir yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyor. Terörsüz Türkiye sahaya yansıyor. Irak ve Suriye'deki gelişmeler bunun kanıtıdır" dedi.

"ÜÇÜNCÜ GÖZ MİLLETİN KENDİSİDİR" Süreçte dış aktörlerin rol almayacağına dikkat çeken Kurtulmuş, silahsızlanma şartına işaret ederek, "Yabancı üçüncü bir göz yoktur. Üçüncü göz milletin kendisidir. Büyük bir titizlikle çalışıldı. Bu yasa büyük bir destekle gerçekleştirildi. Örgütün fesih ve silahsızlanma sürecinin ilan edilmesi ile birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Birinci sigorta budur. Millet adına bu süreçleri takip edecek TBMM bünyesinde oluşturulacak İzleme Komisyonu. Sürecin garantisi olacak" ifadelerini kullandı.

MECLİS BÜNYESİNDE "İZLEME KOMİSYONU" KURULACAK Yeni dönemle birlikte TBMM'ye önemli görevler düştüğünü hatırlatan Kurtulmuş, sürecin takibi için özel bir komisyonun devreye gireceğini şu sözlerle aktardı:

Kurtulmuş TBMM'nin ʺvaktindeʺ bir seçime hazırlandığını açıkladı (Foto: AA)

FON KRİZİ VE YENİ ANAYASA MESAJI

Gündemdeki fon krizi iddialarına ilişkin "Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Kime uzanıyor, kimin bir kusuru varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır" diyerek kararlılık vurgusu yapan Kurtulmuş, yeni anayasa ihtiyacını da "Herkesin sahipleneceği bir anayasanın oluşması lazım. Bu şarttır, vakti gelmiştir" sözleriyle dile getirdi.

Kurtulmuş, Mekke Anlaşması ile ilgili soruya "Bu konuda henüz TBMM'ye getirilmiş olan bir teklif yok. Meclis'in açılmasıyla birlikte TBMM gündemine gelecektir." yanıtını verdi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA NOKTA

Siyasetteki erken seçim söylemlerini de değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor eğer erkene alınmak istenirse irade TBMM'nindir." ifadelerini kullandı.

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