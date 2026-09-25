New York İklim Haftası'nın ana paydaşları arasında yer alan Sıfır Atık Vakfı, COP31 öncesinde ABD'de gerçekleştirilen etkinlik ve temaslarda sıfır atık, iklim adaleti, yeşil beceriler, sürdürülebilir gıda sistemleri ve yerel uygulamalar odağında küresel iklim gündemine katkı sundu.

New York'ta Sıfır Atık Vizyonu. Fotoğraf: Takvim

NEW YORK'TA SIFIR ATIK VİZYONU

Dünyanın farklı ülkelerinden iklim alanında karar alıcıları, kamu ve özel sektör temsilcilerini, uluslararası kuruluşları ve sivil toplum aktörlerini bir araya getiren New York İklim Haftası kapsamında Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'in hazırlıklarının sahada somut sonuçlara dönüştürülmesine yönelik yaklaşım da uluslararası platformlarda gündeme taşındı.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu sıfır atık vizyonu, hafta kapsamındaki etkinlik ve temaslarda öne çıkan başlıklardan biri oldu. Emine Erdoğan'ın New York'taki mesajları, sıfır atığın yalnızca atık yönetimi alanında değil, enerji dönüşümü, kaynak verimliliği ve iklim eylemiyle birlikte ele alınması gerektiğine işaret etti.

New York'ta Sıfır Atık vizyonu

"SIFIR ATIK, BU DÖNÜŞÜM İÇİN GÜÇLÜ BİR YOL GÖSTERİCİ"

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu'nda konuşan Emine Erdoğan iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha derinden hissedildiğine dikkat çekerek, enerjiye bakışın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji dönüşümünün temiz enerjiye geçişle sınırlı olmadığını, kaynakların korunmasını esas alan yeni bir anlayışa da ihtiyaç bulunduğunu belirten Emine Erdoğan, Sıfır Atık yaklaşımının bu dönüşüm açısından güçlü bir yol gösterici olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki kapasitesine ilişkin bilgiler de paylaşan Emine Erdoğan, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgâr kurulu gücünün 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, bu ilerleyişin Sıfır Atık anlayışıyla güçlendirildiğini söyledi.

Emine Erdoğan, kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'in bu çabayı daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.

Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada da iklim krizinin yalnızca fosil yakıtlar ve yüksek emisyonlarla açılamayacağına, üretim ve tüketim alışkanlıklarının da yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekmişti. Sıfır Atık hareketinin bireyi iklim krizinin karşısında gözlemci olmaktan çıkararak çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirten Emine Erdoğan, Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimsenmesi için uluslararası dayanışmanın büyütülmesi çağrısında bulunmuştu.

"COP31 İNSAN ODAKLI, UYGULAMA COP'U OLACAK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da New York İklim Haftası kapsamında COP31 hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

COP31'in farklı bir zirve olacağını belirten Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında da COP31'e yönelik ciddi bir heyecan bulunduğunu ve dünyanın farklı ülkelerinden yüksek düzeyde katılım beklendiğini ifade etti.