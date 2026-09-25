Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Isparta'da konuştu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği noktaya dikkati çekerek, "Bugün artık Irak'taki Sincar'ın boşaltılması gündemde; devamı da gelecek. Biz zaten Kürt, Arap, Çerkez kardeşlerimizle; her kim varsa, bizim zaten hiçbir problemimiz olmamıştır. Ama birileri bu süreçleri zehirlemeye çalışmıştır, maalesef. Şimdi birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin, onun üzerinden siyaset yapsınlar." dedi.

Trabzon'dan Samsun'a kara yolu seyahatinden bahseden Bakan Uraloğlu, "Değerli kardeşlerim, bir üst geçit, bir köprü olmasın ki orada bir şehidin ismi verilmemiş olsun... Boş olan yok. Birçok şehit kardeşimizin orada ismi verilmiş. Birileri istiyor ki onlar devam etsin. Bugüne gelmemizdeki en büyük katkı da şehitlerimizdir; Allah onlardan razı olsun. Bakın, canlarını ortaya koydular. Biz onların hakkını nasıl öderiz? Biz onların aileleriyle nasıl hemhâl oluruz? Onların hakkını, hukukunu nasıl koruruz? Elbette gayretimiz bu yöndedir. Bu noktada en ufak bir tavizimiz olmayacak; onların haklarına, hukuklarına halel getirmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.