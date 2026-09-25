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Elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi iddiası! DMM yalanladı: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni vergi sistemi getirileceği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ilgili kurumların gündeminde böyle bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı.

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Elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi iddiası! DMM yalanladı: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik algı oluşturma amacı güden paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. (Fotoğraf: DMM)İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. (Fotoğraf: DMM)

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik algı oluşturma amacı güden paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunda spekülasyon oluşturmaya ve vatandaşlarımız nezdinde bilgi kirliliğine yol açmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi; sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur." denildi.

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