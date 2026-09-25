Bakan Fidan, temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler değerlendirildi.

Fidan Erakçi ile bir araya geldi. (Fotoğraflar bakanlığın sosyal medya hesabından alınmıştır)

BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Fidan ve Erakçi'nin görüşmesinde, iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel meseleler ile uluslararası gündemdeki gelişmeler ele alındı. Görüşmenin, BM Genel Kurulu kapsamında yürütülen diplomatik temaslar çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Fidan, Genel Kurul dolayısıyla bulunduğu New York'ta farklı ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor.

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