New York’ta diplomasi trafiği: Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York’taki diplomasi temaslarını sürdürüyor. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler değerlendirildi.
BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA
Fidan ve Erakçi'nin görüşmesinde, iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel meseleler ile uluslararası gündemdeki gelişmeler ele alındı. Görüşmenin, BM Genel Kurulu kapsamında yürütülen diplomatik temaslar çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Fidan, Genel Kurul dolayısıyla bulunduğu New York'ta farklı ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor.