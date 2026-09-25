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New York’ta diplomasi trafiği: Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York’taki diplomasi temaslarını sürdürüyor. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

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New York’ta diplomasi trafiği: Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler değerlendirildi.

Fidan Erakçi ile bir araya geldi. (Fotoğraflar bakanlığın sosyal medya hesabından alınmıştır)Fidan Erakçi ile bir araya geldi. (Fotoğraflar bakanlığın sosyal medya hesabından alınmıştır)

BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Fidan ve Erakçi'nin görüşmesinde, iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel meseleler ile uluslararası gündemdeki gelişmeler ele alındı. Görüşmenin, BM Genel Kurulu kapsamında yürütülen diplomatik temaslar çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Fidan, Genel Kurul dolayısıyla bulunduğu New York'ta farklı ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor.

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