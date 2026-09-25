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Mersin'de ilkokul öğrencisinin çantasından tabanca çıktı: Babası gözaltında!

Tarsus Pakize Bayraktar İlkokulu'nda 7 yaşındaki öğrenci A.E.'nin okul çantasından ruhsatlı tabanca çıktı. Emniyete götürülen müteahhit baba R.E. ifadesinde silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve unuttuğunu iddia etti. Küçük çocuk ise işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Mersin'de ilkokul öğrencisinin çantasından tabanca çıktı: Babası gözaltında!

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Olayla ilgili öğrencinin babası gözaltına alınırken, çocuk Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ÖĞRENCİNİN BABASI GÖZALTINA ALINDI

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, 1. sınıf öğrencisi A.E.'nin (7) çantasında tabanca bulunduğunu fark etti. Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, çantadaki tabancayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili silahın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E., gözaltına alındı.

7 yaşındaki çocuğun çantasından silah çıktı. (Fotoğraf: İHA)7 yaşındaki çocuğun çantasından silah çıktı. (Fotoğraf: İHA)

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen R.E.'nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu, silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi.

Çantasında tabanca bulunan 7 yaşındaki A.E. ise işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

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