Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş Coşkun Sevim, görevi sırasında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Sevim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

GÖREV SIRASINDA RAHATSIZLANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görevli Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in görev esnasında rahatsızlandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sevim'in 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olduğu bildirildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

MSB'nin paylaşımında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şehit Coşkun Sevim için yayımladığı taziye mesajına da yer verildi.

Bakan Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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