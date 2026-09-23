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Pastanede çay sohbeti! Başkan Erdoğan ABD'de kafede vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Türkevi'nin yanında yer alan bir pastanede vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, burada çay içtikten sonra temaslarını sürdürmek üzere Türkevi'ne geçti.

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Pastanede çay sohbeti! Başkan Erdoğan ABD'de kafede vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan New York'ta uğradığı kafede vatandaşlarla sohbet etti. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Başkan Erdoğan New York'ta uğradığı kafede vatandaşlarla sohbet etti. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği" sonrası Türkevi'nin yanında yer alan bir pastaneye geçti.

Pastanede çay sohbeti! Başkan Erdoğan ABD'de kafede vatandaşlarla bir araya geldi-3

Burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, çay içti.

Pastanede çay sohbeti! Başkan Erdoğan ABD'de kafede vatandaşlarla bir araya geldi-4

Başkan Erdoğan, daha sonra temaslarını sürdürmek üzere Türkevi'ne döndü.

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