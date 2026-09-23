Pastanede çay sohbeti! Başkan Erdoğan ABD'de kafede vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Türkevi'nin yanında yer alan bir pastanede vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, burada çay içtikten sonra temaslarını sürdürmek üzere Türkevi'ne geçti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi.Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği" sonrası Türkevi'nin yanında yer alan bir pastaneye geçti.
Burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, çay içti.
Başkan Erdoğan, daha sonra temaslarını sürdürmek üzere Türkevi'ne döndü.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel