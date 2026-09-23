Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, ellerinde pompalı tüfek bulunan 16-17 yaşlarındaki iki kişinin okul çevresinde dolaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerini gören iki şüpheli, ellerindeki pompalı tüfeği okulun yakınındaki Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde park halinde bulunan bir minibüsün altına saklayarak bölgeden kaçtı.

POMPALI TÜFEK MİNİBÜSÜN ALTINDA BULUNDU

Ekiplerin yaptığı aramada pompalı tüfek, park halindeki minibüsün sol ön tekerleğinin arkasına gizlenmiş halde bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurmaya başladı.

İlk aşamada olay yerinde bir şüpheli gözaltına alındı. Ancak yapılan incelemede bu kişinin silahlı olaya karışmadığı belirlendi.