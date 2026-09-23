Aydın’da okul çevresinde silah alarmı! Pompalı tüfek minibüsün altından çıktı: 2 şüpheli Yakalandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir lisenin önünde pompalı tüfek taşıyan iki kişinin görüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kaçarken sakladığı pompalı tüfek, okul yakınındaki park halindeki minibüsün altında bulundu. 17 yaşındaki iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, ellerinde pompalı tüfek bulunan 16-17 yaşlarındaki iki kişinin okul çevresinde dolaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerini gören iki şüpheli, ellerindeki pompalı tüfeği okulun yakınındaki Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde park halinde bulunan bir minibüsün altına saklayarak bölgeden kaçtı.
POMPALI TÜFEK MİNİBÜSÜN ALTINDA BULUNDU
Ekiplerin yaptığı aramada pompalı tüfek, park halindeki minibüsün sol ön tekerleğinin arkasına gizlenmiş halde bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurmaya başladı.
İlk aşamada olay yerinde bir şüpheli gözaltına alındı. Ancak yapılan incelemede bu kişinin silahlı olaya karışmadığı belirlendi.
İKİ ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Kamera kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda yürütülen çalışmada, silahlı iki şüphelinin kimlikleri R.E.Ç. ve E.A. olarak belirlendi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda iki şüpheli, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yakalandı. 17 yaşında oldukları belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANDI
Polis ekipleri, olay sırasında okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğrencilerin okuldan güvenli şekilde ayrılarak evlerine ulaşmaları sağlandı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.