Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu ifade etmiştim. Bu yıl 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek bu buluşmanın, iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz.



Son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi, artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum.





Malumunuz, Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene önemli kararlar aldık. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkânı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP31 vizyonumuzu "Uygulama COP'u" anlayışıyla inşa ettik. Sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefler belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz.





İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkûm olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartlarına ve imkânlarına göre şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken tüm ülkelerden hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hâle getirebiliriz. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, Antalya'da tekrar buluşmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum.