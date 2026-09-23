Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bodrum Liman Başkanlığı'ndaki rüşvet iddiaları üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yapıldı.

Soruşturmanın, Rus bir iş insanından Bodrum'a her girişinde 2 bin avro talep edildiği yönündeki ihbar üzerine başlatıldığı öğrenildi. İhbarın ardından ekipler tarafından seri numaraları alınan paralar hazırlandı.