Bodrum'da 'giriş tarifesi' vurgunu: Seri numaralı paralar ele verdi! Bölge Liman Başkanı suçüstü yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Bölge Liman Başkanı T.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Rus bir iş insanından Bodrum'a her girişinde 2 bin avro istendiği ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, seri numaraları alınmış paralarla operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda 66 bin 280 avro, 440 sterlin, 660 dolar, 52 bin 200 lira, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bodrum Liman Başkanlığı'ndaki rüşvet iddiaları üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yapıldı.
Soruşturmanın, Rus bir iş insanından Bodrum'a her girişinde 2 bin avro talep edildiği yönündeki ihbar üzerine başlatıldığı öğrenildi. İhbarın ardından ekipler tarafından seri numaraları alınan paralar hazırlandı.
RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Hazırlanan seri numaralı paraların Bölge Liman Başkanı T.A.'ya teslim edilmesinin ardından polis ekipleri operasyon düzenledi. T.A., rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında Bodrum Liman Başkanlığı binası ile bina önündeki sivil ve resmi araçlarda arama gerçekleştirildi. Şüphelinin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konuldu.
ARAMALARDA DÖVİZ, ALTIN NOTLARI VE RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI
Aramalarda 66 bin 280 avro, 440 sterlin, 660 dolar ve 52 bin 200 lira ele geçirildi. Ayrıca rüşvet ve irtikap suçu kapsamında değerlendirilen tekne isimlerinin karşısında para ve altın ifadelerinin yer aldığı 5 adet not kağıdı bulundu.
Aramalarda bunun yanı sıra 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 138 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 farklı ebatta kesici alet ve 8 dijital materyal ele geçirildi.
Bölge Liman Başkanı T.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.