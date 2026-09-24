Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bodrum Liman Başkanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma, aracı yat şirketi sahibi müşteki T.Ş.'nin Başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine yürütüldü.

Müşteki T.Ş. ifadesinde, Rus bir iş insanına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemlerini yürüttüğünü belirterek, yatın Türkiye'ye her girişinde Liman Başkanı T.A. tarafından 2 bin euro talep edildiğini öne sürdü. T.Ş., 2026 yaz sezonunda yatın 6 kez giriş yapması nedeniyle kendisinden toplam 12 bin euro istendiğini beyan etti.

T.Ş. ayrıca geçmiş dönemlerde T.A.'nın çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını, 2025 yazında ise T.A.'nın yönlendirmesiyle bir tekneden kendisine teslim edilen 500 bin TL'yi, ertesi gün Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç.'nin evine götürerek T.A.'ya iletilmek üzere teslim ettiğini ifade etti.

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