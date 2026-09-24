Bodrum'da 'giriş tarifesi' vurgunu: Seri numaralı paralar ele verdi! Bölge Liman Başkanı tutuklandı
Bodrum Liman Başkanlığı’ndaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada Liman Başkanı T.A., seri numaraları alınmış paraların kontrollü teslimi sırasında suçüstü yakalandı. Aramalarda 66 bin 280 euro, farklı para birimlerinde nakit ve rüşvet bağlantılı olduğu değerlendirilen notlar ele geçirildi. T.A. tutuklanırken, liman çalışanı Ö.Ç. hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bodrum Liman Başkanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma, aracı yat şirketi sahibi müşteki T.Ş.'nin Başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine yürütüldü.
Müşteki T.Ş. ifadesinde, Rus bir iş insanına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemlerini yürüttüğünü belirterek, yatın Türkiye'ye her girişinde Liman Başkanı T.A. tarafından 2 bin euro talep edildiğini öne sürdü. T.Ş., 2026 yaz sezonunda yatın 6 kez giriş yapması nedeniyle kendisinden toplam 12 bin euro istendiğini beyan etti.
T.Ş. ayrıca geçmiş dönemlerde T.A.'nın çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını, 2025 yazında ise T.A.'nın yönlendirmesiyle bir tekneden kendisine teslim edilen 500 bin TL'yi, ertesi gün Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç.'nin evine götürerek T.A.'ya iletilmek üzere teslim ettiğini ifade etti.Bodrum Liman Başkanı tutuklandı
RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Müştekinin beyanları üzerine soruşturma kapsamında gerekli adli kararlar alındı. Bu kapsamda T.Ş., seri numaraları önceden kayda alınan paralarla Liman Başkanı T.A.'nın odasına giderek talep edilen parayı teslim etti.
T.A., seri numaraları alınmış paralarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında olaylarla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.
Aramalarda yüklü miktarda döviz ve rüşvet notları bulundu
Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 euro, 440 İngiliz sterlini, 660 ABD doları ve 52 bin 200 TL ele geçirildi.
ARAMALARDA DÖVİZ, ALTIN NOTLARI VE RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI
Aramalarda ayrıca rüşvet ve irtikap suçlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen, 5 farklı tekne ismi ile karşılarında para ve altın miktarlarının yazılı olduğu not kağıdı bulundu.
Operasyonda 1 ruhsatsız 9 mm tabanca, 138 adet 9 mm tabanca fişeği, 4 farklı ebatlarda kesici alet ve 8 dijital materyale de el konuldu.
LİMAN BAŞKANI TUTUKLANDI
Adli işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden Bodrum Liman Başkanı T.A. tutuklandı. Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmanın, rüşvet ve irtikap iddialarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, para hareketlerinin ve olası diğer bağlantıların belirlenmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
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