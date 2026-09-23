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Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti yapan Mehmet Çakmak tutuklandı: 4 ayrı suç kaydı var!

Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yapay zekâyla oluşturulmuş sahte fotoğraflarını paylaşarak nüfuz ticareti yaptığı belirlenen Mehmet Çakmak tutuklandı. Keçiören'deki adresinde yakalanan ve 4 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "nüfuz ticareti" suçlarından adli işlem başlatılmıştı.

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Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti yapan Mehmet Çakmak tutuklandı: 4 ayrı suç kaydı var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yapay zeka vasıtasıyla oluşturduğu sahte fotoğrafları paylaşıp devlette üst düzey ilişkileri bulunduğu algısıyla nüfuz ticareti yaptığı belirlenen Mehmet Çakmak, tutuklandı.

DEVLET ERKANININ FOTOĞRAFLARINI YAPAY ZEKAYLA İŞLEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde, şüpheli Mehmet Çakmak'ın WhatsApp durum paylaşımları takibe alındı.

Mehmet Çakmak isimli şahsın yapay zeka ile ürettiği fotoğrafMehmet Çakmak isimli şahsın yapay zeka ile ürettiği fotoğraf

Yapılan incelemelerde Çakmak'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in görsellerinin yanına yapay zeka kullanılarak kendi fotoğraflarını eklediği tespit edildi. Şüphelinin bu paylaşımlarla, kamu görevlileri nezdinde hatırı sayıldığı ve üst düzey ilişkileri bulunduğu yönünde bir algı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti yapan Mehmet Çakmak tutuklandı: 4 ayrı suç kaydı var!-3

KEÇİÖREN'DEKİ ADRESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma ve nüfuz ticareti suçlamaları kapsamında harekete geçen ekipler, şüpheliyi Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına aldı.

Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti yapan Mehmet Çakmak tutuklandı: 4 ayrı suç kaydı var!-4

4 AYRI SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara doğumlu olduğu ve daha önce farklı suçlardan 4 ayrı kaydı bulunduğu öğrenilen Mehmet Çakmak, mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti yapan Mehmet Çakmak tutuklandı: 4 ayrı suç kaydı var!-6 Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti yapan Mehmet Çakmak tutuklandı: 4 ayrı suç kaydı var!-7 Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti yapan Mehmet Çakmak tutuklandı: 4 ayrı suç kaydı var!-8
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