CANLI YAYIN
Geri

Esenyurt’ta iki adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Yüzlerce kilo metamfetamin ele geçirildi

Esenyurt’ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesi hedefiyle harekete geçen narkotik ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmadı. Dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda dört şüpheli yakalanarak emniyetteki işlemleri için gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 262 kilo 250 gramı sıvı olmak üzere toplam 272 kilo 450 gram metamfetamin ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Esenyurt’ta iki adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Yüzlerce kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi amacıyla kapsamlı çalışma yürüttü.

Şüphelilerin yakalanması hedefiyle dün Esenyurt'ta belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Video Oynatma İkonu Esenyurt'ta dev operasyon: 272 kilo metamfetamin!

YÜZLERCE KİLO METAMFETAMİN

Adreslerde yapılan aramalarda 262 kilo 250 gramı sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal olmak üzere toplam 272 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Aramalarda ayrıca 34 litre aseton ile 1 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

Baskınlarda 262 kilo 250 gramı sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal formda toplam 272 kilo 450 gram metamfetamin, 34 litre aseton ve 1 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Baskınlarda 262 kilo 250 gramı sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal formda toplam 272 kilo 450 gram metamfetamin, 34 litre aseton ve 1 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında yakalanan dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt’ta iki adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Yüzlerce kilo metamfetamin ele geçirildi-4

Menderes Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 9 şüpheli gözaltına alındı
SONRAKİ HABER

İkinci dalga operasyonda 9 şüpheli yakalandı

 Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABER

"Çakma"k nüfuz!
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler