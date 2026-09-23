İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, " uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti " suçunun önlenmesi amacıyla kapsamlı çalışma yürüttü.

Şüphelilerin yakalanması hedefiyle dün Esenyurt'ta belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Esenyurt'ta dev operasyon: 272 kilo metamfetamin!

YÜZLERCE KİLO METAMFETAMİN

Adreslerde yapılan aramalarda 262 kilo 250 gramı sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal olmak üzere toplam 272 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)