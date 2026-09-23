Esenyurt’ta iki adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Yüzlerce kilo metamfetamin ele geçirildi
Esenyurt’ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesi hedefiyle harekete geçen narkotik ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmadı. Dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda dört şüpheli yakalanarak emniyetteki işlemleri için gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 262 kilo 250 gramı sıvı olmak üzere toplam 272 kilo 450 gram metamfetamin ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi amacıyla kapsamlı çalışma yürüttü.
Şüphelilerin yakalanması hedefiyle dün Esenyurt'ta belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.
YÜZLERCE KİLO METAMFETAMİN
Adreslerde yapılan aramalarda 262 kilo 250 gramı sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal olmak üzere toplam 272 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 34 litre aseton ile 1 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında yakalanan dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel