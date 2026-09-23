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ABD'de güvenli liman Türkiye mesajı! Başkan iş adamlarıyla buluştu: Şoklara direnç kazandık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta iş dünyasından isimlerle bir araya geldi. Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguladıklarını belirten Erdoğan, yapay zekada altyapı yatırımlarını hızlandırdıklarını söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca enerji, havacılık ve kritik sektörlerde ABD ile önemli anlaşmaların sonuçlandırıldığını, savunma sanayisinin ise müttefiklerin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştığını ifade etti.

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ABD'de güvenli liman Türkiye mesajı! Başkan iş adamlarıyla buluştu: Şoklara direnç kazandık

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, ABD'deki temaslarının ikinci gününde New York'ta iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan: Yapay zekada yatırımlar hızlanıyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.

Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir.

(ABD ile) Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık.

NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı.

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