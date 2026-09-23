Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, ABD'deki temaslarının ikinci gününde New York'ta iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan: Yapay zekada yatırımlar hızlanıyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.

Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir.

(ABD ile) Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık.

NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı.