Anne-babaların klasik cümleleri...

Fakat tasarruf sürekli verilen bir emir olduğunda kısa sürede unutuluyor. Çocuk oyunun parçası haline getirildiğinde ise alışkanlığa dönüşebiliyor.

Tasarrufun en zor tarafı faturayı düşürmek değil, dört kişilik bir evde herkesin aynı alışkanlığa uymasını sağlamak. İşte bu yüzden çocuklar da sistemin parçası olmalı.

Tasarruf yalnızca anne-babanın görevi olursa çocuk için bir yasaklar listesine dönüşür. Oysa bütün aile işin içine girerse para, enerji ve tüketim konusunda gerçek bir hayat dersi başlar. Dört kişilik bir evde iki çocuk, yalnızca tüketimin bir parçası değildir. Aynı zamanda davranışın değişmesinde güçlü bir aktördür. Işıkları kapatmak, gereksiz suyu akıtmamak, elektronik cihazları boş yere açık bırakmamak... Bunların hepsi "fatura" üzerinden değil, alışkanlık üzerinden öğretilebilir.