Mavi Vatan'da dev caydırıcılık: Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri tek vücut!
Milli Savunma Bakanlığı, Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın da yakından takip ettiği Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı’ndan yeni görüntüler paylaştı. 14 bin personel ve 100 geminin katıldığı dev tatbikatta yapılan fiili silah atışları nefes kesti.
Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, 14 bin personel, 100 gemi ve 50 hava vasıtasının katılımıyla nefes kesen senaryolara sahne oluyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan'daki caydırıcılığını ve gücünü sergilemeye devam ediyor. Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kapsamlı bir şekilde başlatılan Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, fiili silah atışları ve zorlu hava savunma eğitimleriyle sürüyor.
14 BİN PERSONEL VE DEV FİLO SAHADA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesaplarından tatbikata ilişkin yeni görseller ve güncel detaylar paylaştı. Yapılan açıklamada tatbikata; 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katıldığı belirtildi.
MSB paylaşımında, "Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, fiilî silah ve hava savunma eğitimleri ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
DÖRT KUVVET MAVİ VATAN'DA BİR ARADA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yönetiminde yürütülen dev organizasyona Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına bağlı unsurlar da aktif destek veriyor. Farklı kuvvetlerin bir arada görev yaptığı tatbikatta müşterek hareket kabiliyeti ve çalışma usulleri test ediliyor.
Tatbikat kapsamındaki faaliyetlerde, harekata hazırlık eğitimleri, gerçek mühimmatlı fiilî silah atışları ve çok tehditli ortamlarda karar verme mekanizmalarını geliştirmeye yönelik zorlu senaryolar başarıyla uygulanıyor.