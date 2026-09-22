Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, 14 bin personel, 100 gemi ve 50 hava vasıtasının katılımıyla nefes kesen senaryolara sahne oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan'daki caydırıcılığını ve gücünü sergilemeye devam ediyor. Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kapsamlı bir şekilde başlatılan Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, fiili silah atışları ve zorlu hava savunma eğitimleriyle sürüyor.

14 BİN PERSONEL VE DEV FİLO SAHADA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesaplarından tatbikata ilişkin yeni görseller ve güncel detaylar paylaştı. Yapılan açıklamada tatbikata; 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katıldığı belirtildi. MSB paylaşımında, "Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, fiilî silah ve hava savunma eğitimleri ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.