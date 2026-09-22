"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında, duruşmaya çağrılmalarına rağmen gelmeyen ve kendilerine ulaşılamayan 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da görülen davada mahkeme heyeti, duruşmaya katılmaları için çağrı yapılan ancak hazır bulunmayan sanıkların durumunu değerlendirdi.