İmamoğlu suç örgütü davasında yeni gelişme: Duruşmaya gelmeyen 5 sanık hakkında yakalama kararı
“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasında, duruşmaya çağrılmalarına rağmen gelmeyen ve kendilerine ulaşılamayan 5 sanık hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
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"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında, duruşmaya çağrılmalarına rağmen gelmeyen ve kendilerine ulaşılamayan 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul'da görülen davada mahkeme heyeti, duruşmaya katılmaları için çağrı yapılan ancak hazır bulunmayan sanıkların durumunu değerlendirdi.
İMAMOĞLU DAVASINDA YAKALAMA KARARI
Mahkeme, kendilerine ulaşılamadığı belirtilen Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yüzlerce sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel