Sosyal medyadaki borsa manipülasyonlarına yargı freni: 53 hesaba erişim engeli
Sosyal medya platformları üzerinden organize biçimde yürütülen algı operasyonları, yalan haber dalgaları ve piyasa dengelerini bozan finansal manipülasyon girişimleri adli makamların radarına takıldı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen kapsamlı incelemeler neticesinde; X, Instagram ve YouTube mecralarında kamu barışını hedef alan, dezenformasyon üreten ve borsa yatırımcılarını manipülatif içeriklerle yanıltan 53 hesaba Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen erişim engeli kararı getirildi.
Sosyal medyada provokatif içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye ve borsa manipülasyonlarıyla haksız kazanç alanı açmaya çalışan organize hesaplar adli takibe takıldı.
MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA YARGI FRENİ
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dijital takip ve inceleme çalışmaları neticesinde, sosyal medya ağları üzerinden organize dezenformasyon faaliyeti yürüten hesaplar mercek altına alındı.
Platformlar üzerinden kamu barışını bozmaya dönük provokatif paylaşımlar yapıldığı, gerçeğe aykırı bilgilerin sistematik şekilde dolaşıma sokulduğu ve sermaye piyasalarını etkileyecek manipülatif borsa içerikleri üretildiği belirlendi.
3 SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDA 53 HESABA KİLİT
Yapılan teknik incelemeler doğrultusunda, suç unsuru içeren içerikleri yaydığı iddia edilen profiller X, Instagram ve YouTube mecralarında tespit edildi. İlgili hesapların borsa hareketlerini manipüle ederek yatırımcıları yanılttığı ve organize algı faaliyetleri yürüttüğü kayıtlara geçti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan tespit raporları doğrultusunda harekete geçerek söz konusu 53 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.