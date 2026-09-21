MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA YARGI FRENİ

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dijital takip ve inceleme çalışmaları neticesinde, sosyal medya ağları üzerinden organize dezenformasyon faaliyeti yürüten hesaplar mercek altına alındı.

Platformlar üzerinden kamu barışını bozmaya dönük provokatif paylaşımlar yapıldığı, gerçeğe aykırı bilgilerin sistematik şekilde dolaşıma sokulduğu ve sermaye piyasalarını etkileyecek manipülatif borsa içerikleri üretildiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karar doğrultusunda, organize şekilde piyasa dengesini ve kamu düzenini hedef alan 53 sosyal medya hesabının tamamına erişim engeli uygulandı.

3 SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDA 53 HESABA KİLİT

Yapılan teknik incelemeler doğrultusunda, suç unsuru içeren içerikleri yaydığı iddia edilen profiller X, Instagram ve YouTube mecralarında tespit edildi. İlgili hesapların borsa hareketlerini manipüle ederek yatırımcıları yanılttığı ve organize algı faaliyetleri yürüttüğü kayıtlara geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan tespit raporları doğrultusunda harekete geçerek söz konusu 53 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.