Sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile milli basketbolcu Cedi Osman'ın New York'ta sohbet ettiği anlara ait olduğu öne sürülen görüntünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.



Görüntünün 2024 yılında kayda geçtiği, videodaki sporcunun ise Cedi Osman değil, basketbolcu Yiğit Sarı olduğu belirlendi.