Başkan Erdoğan ile Cedi Osman'ın sohbet ettiği iddiası yalanlandı: Görüntüdeki isim Yiğit Sarı çıktı
Sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile milli basketbolcu Cedi Osman’ın New York’ta sohbet ettiği anlara ait olduğu öne sürülen görüntünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Görüntülerin 2024 yılında kayda geçtiği ve videodaki sporcunun Cedi Osman değil, basketbolcu Yiğit Sarı olduğu belirlendi. 2024 yılında gerçekleşen görüşmede Erdoğan’ın Sarı’yı Ankara’ya davet ederek birlikte basketbol oynama teklifinde bulunduğu görüldü.
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında basketbolcu Yiğit Sarı ile gerçekleştirdiği görüşme yeniden paylaşıma girdi.
Sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile milli basketbolcu Cedi Osman'ın New York'ta sohbet ettiği anlara ait olduğu öne sürülen görüntünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Görüntünün 2024 yılında kayda geçtiği, videodaki sporcunun ise Cedi Osman değil, basketbolcu Yiğit Sarı olduğu belirlendi.
"ANKARA'YA GEL, BİZİM TAKIMDA OYNARSIN"
Basketbola olan ilgisiyle bilinen Başkan Erdoğan, sohbet sırasında basketbolcu Yiğit Sarı'yı Ankara'ya davet ederek birlikte basketbol oynama teklifinde bulundu. Erdoğan, basketbolcuya, "Ankara'ya gel basketbol oynayalım. Hidayet Türkoğlu'nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız." dedi.
Erdoğan'ın daveti üzerine Yiğit Sarı da Hidayet Türkoğlu üzerinden espri yaptı. Sarı'nın, "Hidayet Türkoğlu'ndan daha iyi olduğumu düşünüyorum, onu karşıya verelim." sözleri görüşmede tebessüm ettirdi.
Başkan Erdoğan'ın daha sonra "Ömer Onan'ı da bazen karşıya veriyoruz." şeklindeki sözleri renkli diyaloğu sürdürdü.
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