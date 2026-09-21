Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'nın kent içi ulaşım altyapısını güçlendirecek Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda temel atma öncesi son hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, 15,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyonlu olarak projelendirilen hattın Gar Meydanı'ndan başlayarak üniversitelerin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan'a ulaşacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ADAPAZARI İLE SERDİVAN 15,2 KİLOMETRELİK TRAMVAY HATTIYLA BAĞLANACAK Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda temel atma öncesi hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Bakan Uraloğlu, Sakarya'da 2024 yılında hizmete sunulan ADARAY'ın ardından kent içi raylı sistem ağını yeni projelerle geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Artan kent içi ulaşım yoğunluğunu hafifletmek, toplu taşıma kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım imkânlarını geliştirmek amacıyla Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı. 15,2 KİLOMETRELİK HAT 19 İSTASYONDAN OLUŞACAK Hattın teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "15,2 kilometre uzunluğundaki Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı 19 istasyonla hizmete sunacağız. Tramvaylarımızın tasarım hızı saatte 70 kilometre olacak." dedi. ÜNİVERSİTELER VE STADYUM BÖLGESİ RAYLI SİSTEMLE BAĞLANACAK Uraloğlu, hattın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan (Gar Meydanı) başlayacağını belirterek, "Gar Meydanı'ndan başlayan hattımızı Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan'a ulaştıracağız. Hattımız ayrıca Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine de ulaşım sağlayacak." açıklamasında bulundu. Adapazarı ile Serdivan arasındaki ulaşım talebine raylı sistemle cevap vereceklerini kaydeden Uraloğlu, "Sakarya'nın kent içi ulaşım kapasitesini artıracak, özellikle yoğun saatlerde trafiği ve toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunu azaltacağız. Seyahat sürelerindeki zaman kayıplarını en aza indirirken özel araç kullanımının azaltılmasına da katkı sağlayacağız." diye konuştu.