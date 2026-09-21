Fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi.

İşlemin mahiyetinin "swap işlemi" olarak bildirildiği öğrenildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği, söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi.

Bu tespit üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL'lik işlemin durdurulmasına karar verdi.