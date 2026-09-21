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MASAK 2 milyar TL'lik işlemi durdurdu! Hedef Yatırım Bankası'nda mali hareketliliğe izin yok

Fon soruşturmasında yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında Swissquote’un Akbank’taki hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi. İşlemin swap olarak bildirildiği, ancak 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediğinin tespit edilmesi üzerine MASAK, transferi durdurdu.

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MASAK 2 milyar TL'lik işlemi durdurdu! Hedef Yatırım Bankası'nda mali hareketliliğe izin yok

Fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi.

MASAK 2 milyar TL'lik işlemi durdurdu! Hedef Yatırım Bankası'nda mali hareketliliğe izin yok-2

İşlemin mahiyetinin "swap işlemi" olarak bildirildiği öğrenildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği, söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi.

Bu tespit üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL'lik işlemin durdurulmasına karar verdi.

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