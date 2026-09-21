İzmir'de memurlar bir kez daha meydanlara indi. CHP'li Konak Belediyesinde çalışan memurlar, 2 aydır ödenmediğini belirttikleri sosyal denge tazminatları ile toplu sözleşmeden kaynaklanan geriye dönük alacakları için belediye hizmet binası önünde eylem yaptı.

MEMURLARDAN YÖNETİME SERT TEPKİ

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, belediyede örgütlü Tüm Bel İzmir 2 No'lu Şube yönetimi, dün öğle saatlerinde Basmane Meydanı'ndaki belediye hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı. Sendika, haftalardır sürdürdükleri müzakerelere bundan sonra da kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Konak Belediyesi'nde yaşanan sorunların birkaç aylık bir mesele olmadığına dikkat çeken sendika, mevcut yönetimin göreve geldiği günden bu yana sorunların birikerek devam ettiğini belirtti.