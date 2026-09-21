CHP'li Konak Belediyesinde tazminat krizi devam ediyor! Memurlar hakları için meydana indi
İzmir’de CHP'li Konak Belediyesinde çalışan memurlar, 2 aydır ödenmediğini belirttikleri sosyal denge tazminatları ile toplu sözleşmeden kaynaklanan geriye dönük alacakları için belediye önünde eylem yaptı. Sendika, taleplerine ciddiyetsiz yaklaşıldığını savunarak sorunlar çözülene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.
İzmir'de memurlar bir kez daha meydanlara indi. CHP'li Konak Belediyesinde çalışan memurlar, 2 aydır ödenmediğini belirttikleri sosyal denge tazminatları ile toplu sözleşmeden kaynaklanan geriye dönük alacakları için belediye hizmet binası önünde eylem yaptı.
MEMURLARDAN YÖNETİME SERT TEPKİ
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, belediyede örgütlü Tüm Bel İzmir 2 No'lu Şube yönetimi, dün öğle saatlerinde Basmane Meydanı'ndaki belediye hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı. Sendika, haftalardır sürdürdükleri müzakerelere bundan sonra da kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.
Konak Belediyesi'nde yaşanan sorunların birkaç aylık bir mesele olmadığına dikkat çeken sendika, mevcut yönetimin göreve geldiği günden bu yana sorunların birikerek devam ettiğini belirtti.
Sendika açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Mevcut yönetimin göreve geldiği günden bu yana birikerek devam eden sistematik bir süreçtir. Bu tablonun türlü sebepleri olabilir; ancak bunun sorumlusu kesinlikle emekçiler değildir. Asıl sorun, bizler bu ağır ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi verirken taleplerimize ciddiyetsizce yaklaşılmasıdır. Yıllardır bu kuruma emek veren bizlerin sorunlarını dile getirmesine dahi tahammül gösterilememektedir. Demokratik ve meşru haklarımızı savunmamızın önüne geçilmek istenmektedir. İlk basın açıklamamızda yaşananlar bunun açık bir kanıtıdır."
"SESİMİZİ KESMEK İSTEDİLER"
Konak tarihinde ilk kez eylem alanındaki araçların bilinçli olarak çekilmediğini ve yıllardır kuruma hizmet eden çalışanların söz söylemesinin engellenmeye çalışıldığını belirten sendika, eylem sırasında elektriğin de kesildiğini ifade etti.
Sendika açıklamasında, geçtiğimiz hafta sonu belediye başkanının katıldığı etkinlikte yaptığı çağrıya da atıfta bulunularak şöyle denildi:
Hatta elektriğimiz dahi kesilerek sesimizi duyurmamızın önüne geçilmek istenmiştir. Geçtiğimiz hafta sonu Sayın Başkan, katıldığı etkinlikte '80'ler, 90'lar ruhunu yansıtacak kostümünüzü giyin' çağrısında bulunmuştu. Bizler de idaremize tam olarak o meşhur ruhu, sendikal mücadelenin doğduğu ve güçlendiği o dirayetli ruhu hatırlatmak istiyoruz. Mücadele yeleklerimizi giydik, kurumumuzun önündeyiz. Sorunlarımız çözülene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
"GEÇİNEMİYORUZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ"
Belediyede görev yapan memurların geçim sıkıntısı yaşadığını belirten sendika, taleplerinin açık olduğunu vurguladı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Derdimiz net: Geçinemiyoruz! İsteğimiz net: Çözüm istiyoruz! Beklentimiz net: Huzurla çalışmak istiyoruz! Amacımız net: Hakkımızı istiyoruz! Yöneticilerimiz sürekli bahanelerin arkasına sığınmakta; fakat bu bahanelere karşı göstermeleri gereken tepkiyi, sorunun kaynağına değil biz kamu emekçilerine yöneltmektedir. Buradan kendilerine seçim döneminde kurdukları vaat cümlelerini bir kez daha hatırlatıyoruz: Bu sözler yalnızca seçim dönemine ait boş vaatler midir, yoksa arkasında durulacak mıdır? Sorunlarımız da mücadelemiz de ortaktır. Bugün burada tüm sendikaların emekçileriyle yan yana, omuz omuza duruyoruz. Birleşe birleşe kazanacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz!"