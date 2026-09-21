CHP’li belediyelerde para yönetimi, yatırımlar ve ihaleler mercek altında. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BELEDİYELERE "KARNE" DÖNEMİ

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre bu sistem ile birlikte belediye başkanlarının, partinin belirlediği kriterler, kırmızı çizgiler ve hedefler doğrultusunda hizmet üretmesi hedefleniyor. Bu kapsamda başkanların hem bugüne kadar yaptığı çalışmalar hem de bundan sonraki süreçteki performansları mercek altına alınacak. Belirlenen kriterlerden kaçının gerçekleştirildiği değerlendirilecek ve sürecin sonunda belediye başkanlarına bir anlamda "karne" verilecek. Belediye başkanları; proje yönetimi, para yönetimi, insan kaynağı yönetimi ve halkla ilişkiler gibi birçok başlıkta incelemeden geçirilecek.

Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımlarının da kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.