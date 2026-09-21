CHP’li belediyelerde “Performans Takip Sistemi” dönemi! Para ve ihale yönetimi incelenecek
Tarihi bir arınma sürecinden geçen CHP’de belediye başkanlarına yönelik yeni bir dönem başlıyor. Parti yönetimi, 2027’de hayata geçirmeyi planladığı “Performans Takip Sistemi” ile başkanların para ve ihale yönetimi başta olmak üzere çalışmalarını mercek altına alacak.
Tarihi bir arınma sürecinden geçen CHP'de hareketlilik devam ediyor. Parti yönetimi, 2027 yılında belediye başkanlarına yönelik "Performans Takip Sistemi"ni hayata geçirmeyi planlıyor.
BELEDİYELERE "KARNE" DÖNEMİ
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre bu sistem ile birlikte belediye başkanlarının, partinin belirlediği kriterler, kırmızı çizgiler ve hedefler doğrultusunda hizmet üretmesi hedefleniyor. Bu kapsamda başkanların hem bugüne kadar yaptığı çalışmalar hem de bundan sonraki süreçteki performansları mercek altına alınacak. Belirlenen kriterlerden kaçının gerçekleştirildiği değerlendirilecek ve sürecin sonunda belediye başkanlarına bir anlamda "karne" verilecek. Belediye başkanları; proje yönetimi, para yönetimi, insan kaynağı yönetimi ve halkla ilişkiler gibi birçok başlıkta incelemeden geçirilecek.
Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımlarının da kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
PARA AKIŞI MERCEK ALTINDA
Şüpheli hareket görülen, belirlenen kriterleri karşılayamayan veya başarısız olduğu tespit edilen belediye başkanları bir sonraki seçimde aday gösterilmeyecek. Süreçte temiz siyasete ve mali şeffaflığa önem verilecek. Hâlâ CHP çatısı altında yer alan belediye başkanlarının tamamı, son yerel seçimde Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde aday gösterilen isimlerden oluşuyor.
Parti yönetimi, kısa süre içerisinde belediye başkanları toplantısı da yaparak merkezi otoriteyi pekiştirmeyi ve gelecek seneye dönük hamleleri masaya yatırmayı planlıyor.
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