Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

Tasfiye kapsamına alınan fonlar arasında Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan fonlar bulunuyor. Sürecin toplamda 131 yatırım fonunu ve 500 bini aşkın yatırımcıyı doğrudan ilgilendirdiği bildirildi.

7 PORTFÖY ŞİRKETİNİN TEFAS İŞLEMLERİ DURDURULDU Fon tarafında yaşanan likidite ve temerrüt krizine karşı ise en sert adım atıldı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesi kapsamında 7 dev portföy yönetim şirketine neşter vuruldu. İşlem gören tüm yatırım fonları alım ve satım yönünde işleme kapatıldı.

Süre değişikliği, SPK'nın 17 Eylül'de aldığı kararın ardından başlayan kapsamlı tasfiye sürecine ilişkin. SPK, Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının işleme kapatılmasına, bazı fonların ise tasfiye edilmesine karar vermişti.

Tasfiye süresi değişikliği, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonunu kapsayan sürece ilişkin oldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



Süreç dahilinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar, tasfiye edilecek fonların pay adetleri, rehin veya haciz durumları ile gerçekleşmemiş emirleri iki iş günü içinde eşleştirecek. Fon portföyündeki menkul kıymetler ve para piyasası araçları, ilgili bankaların belirleyeceği stratejiyle nakde çevrilecek. Tasfiye süreci boyunca fonun yönetim ücretleri ve izahnamede yer alan diğer gider kalemleri, belirlenen esaslara uygun olarak fona tahakkuk ettirilmeye devam edecek.

Söz konusu tasfiye usul ve esasları, yatırımcıların hak kaybına uğramaması ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfalarında ilan edilecek.