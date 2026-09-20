SPK tasfiye edilecek 131 yatırım fonunun tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarında tasfiye süresine ilişkin yeni karar aldı. Daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi, fonların portföy yapısı ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 aya çıkarıldı. Düzenleme, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye kapsamına alınan 131 yatırım fonunu ve 500 bini aşkın yatırımcıyı ilgilendiriyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı.
SPK tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.
Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.
Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasını yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.
131 FONUN TASFİYESİ
Süre değişikliği, SPK'nın 17 Eylül'de aldığı kararın ardından başlayan kapsamlı tasfiye sürecine ilişkin. SPK, Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının işleme kapatılmasına, bazı fonların ise tasfiye edilmesine karar vermişti.
7 PORTFÖY ŞİRKETİNİN TEFAS İŞLEMLERİ DURDURULDU
Fon tarafında yaşanan likidite ve temerrüt krizine karşı ise en sert adım atıldı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesi kapsamında 7 dev portföy yönetim şirketine neşter vuruldu. İşlem gören tüm yatırım fonları alım ve satım yönünde işleme kapatıldı.
Tasfiye kapsamına alınan fonlar arasında Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan fonlar bulunuyor. Sürecin toplamda 131 yatırım fonunu ve 500 bini aşkın yatırımcıyı doğrudan ilgilendirdiği bildirildi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Süreç dahilinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar, tasfiye edilecek fonların pay adetleri, rehin veya haciz durumları ile gerçekleşmemiş emirleri iki iş günü içinde eşleştirecek. Fon portföyündeki menkul kıymetler ve para piyasası araçları, ilgili bankaların belirleyeceği stratejiyle nakde çevrilecek. Tasfiye süreci boyunca fonun yönetim ücretleri ve izahnamede yer alan diğer gider kalemleri, belirlenen esaslara uygun olarak fona tahakkuk ettirilmeye devam edecek.
Söz konusu tasfiye usul ve esasları, yatırımcıların hak kaybına uğramaması ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfalarında ilan edilecek.
MEHMET ŞİMŞEK: SİSTEMİK RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı değerlendirmede, sorunun sınırlı sayıdaki fondaki kredi ve likidite probleminden kaynaklandığını belirtti. Şimşek, fon piyasasının genelinde bir sistemik risk bulunmadığını ve müdahaleden etkilenen fonların toplam fon büyüklüğünün yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğunu ifade etti.