Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde derin soruşturma: Enver Altaylı'ya "Pensilvanya mektubu" sorulacak
MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun 2011'de cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Savcılık, FETÖ elebaşına yazdığı mektupta Kozinoğlu için "etkisiz hale getirilmelidir" diyerek "felaket olur" uyarısında bulunan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Sincan Cezaevinde ifadesinin alınmasına karar verdi.
MİT Asya Bölgesi Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan şüpheli ölüm soruşturması derinleşiyor.
Soruşturmayı yürüten savcılık, eski MİT mensubu ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi. Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması kararıyla gözler, Altaylı'nın geçmişte Pensilvanya'daki FETÖ elebaşına yazdığı karanlık mektuplara ve Kozinoğlu'nu hedef gösteren beyanlarına çevrildi.
PENSİLVANYA'YA MEKTUP
Enver Altaylı'nın dijital materyallerinde tespit edilen ve FETÖ elebaşına gönderildiği belirlenen mektuplar, cinayet iddiasının ana kilit noktasını oluşturuyor.
Altaylı'nın mektupta, Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasındaki rolüne dikkat çekerken, MİT Müsteşarlığı ihtimaline karşı örgüt liderini açıkça uyardığı belirlendi.
Mektupta, Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesinin FETÖ açısından büyük bir tehdit oluşturacağını ve örgüt için tam bir felaket olacağını vurgulayan Altaylı'nın şu ifadeleri dikkat çekmişti: "Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum Cemaat (FETÖ) için tam bir felaket olur... Başbakan nezdinde teşebbüste bulunarak, Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."
KARA KUTU ARALANIYOR
Savcılık; Enver Altaylı'ya mektuptaki "felaket olur" uyarılarını, Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesini engellemek için kurulan kumpasın detaylarını soracak.
HABER: ATAKAN IRMAK