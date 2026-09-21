Antalya'nın Elmalı ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın kısa sürede etkisini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su taşkınları oluştu.

Yüksek kesimlerden gelen sular ilçe merkezine doğru ilerlerken bazı cadde ve sokaklarda su ve çamur birikintileri meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, taşkın nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sağanağın etkilediği noktalardan biri de pazarın kurulduğu alan oldu. Biriken suların pazar alanına girmesi hem esnafı hem de alışveriş yapanları güç durumda bıraktı.

Yağışın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ile çamurun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri, sağanaktan etkilenen bölgelerde biriken su ve çamuru temizlemek üzere sahaya çıktı.

DHA'nın aktardığına göre ekiplerin çalışmaları, taşkının izlerinin görüldüğü cadde ve sokaklarda sürdürüldü.