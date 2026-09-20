Sakarya'da belediye fen işleri müdürü ile haritacının mimarı darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir mimar ile belediye Fen İşleri Müdürü ve bir kişinin tartışması kavgaya dönüştü. İşletmede başlayan tartışmanın ardından yere düşen mimarın darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde belediye fen işleri müdürü ve bir kişinin, tartıştıkları mimarı darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İddiaya göre, ilçede ofisi bulunan mimar B.Ü., bir projenin kadastro konusuyla ilgili Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.A. ile telefonda tartıştı.
Konuşmak üzere Camikebir Mahallesi Zafer Sokak'ta bir işletmede bir araya gelen B.Ü., S.A. ve haritacı olduğu öğrenilen M.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine masadan kalkarak uzaklaşan B.Ü'nün arkasından gelen M.A., mimarı itti. Yere düşen B.Ü, S.A. ve M.A. tarafından darbedildi.
Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, B.Ü. savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Sakarya'da belediye müdüründen darp