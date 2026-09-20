Hastaneden yapılan açıklamada, Özfatura'nın sağlık durumunun yakından takip edildiği ve tedavi sürecinin uzman hekimler ile sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Burhan Özfatura, evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan değerlendirmede ani kalp durması geçirdiği belirlenen Özfatura, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

İzmir'de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Ani kalp durması geçirdiği belirlenen 83 yaşındaki Özfatura, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, Özfatura'nın hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, ani kalp durması sonrası yoğun bakıma alındı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve İHA)

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, Özfatura'nın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çalıkoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Sayın Burhan Özfatura, dün gece sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Sayın Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir. Sayın Burhan Özfatura'nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte; tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir"

ANAP'TAN ADAY OLUP İZMİR'DE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Burhan Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimde Anavatan Partisi (ANAP) adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Özfatura, 1989 yılında CHP'li Yüksel Çakmur karşısında ise seçimi kaybetti.

DYP ADAYI OLARAK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Burhan Özfatura, 1994-1999 yılları arasında bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görev yaptı.

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