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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile görüştü: Sağlıkta iş birliği masaya yatırıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD ziyaretinin üçüncü gününde ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” modeli kapsamında yürütülen çalışmalar aktarılırken, iki ülke arasında sağlık alanında geliştirilebilecek projeler ve iş birlikleri değerlendirildi.

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile görüştü: Sağlıkta iş birliği masaya yatırıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD'deki resmi ziyaretinin üçüncü gününde Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile görüştü: Sağlıkta iş birliği masaya yatırıldı-2

Görüşmede Sağlıklı Türkiye Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli kapsamında ülkemizde yürütülen çalışmalar aktarıldı ve ABD'deki sağlık politikaları hakkında bilgi alındı. Daha sonra iki ülkenin sağlık alanında geliştirebileceği projeler ve iş birlikleri değerlendirildi.

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