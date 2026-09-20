Görüşmede Sağlıklı Türkiye Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli kapsamında ülkemizde yürütülen çalışmalar aktarıldı ve ABD'deki sağlık politikaları hakkında bilgi alındı. Daha sonra iki ülkenin sağlık alanında geliştirebileceği projeler ve iş birlikleri değerlendirildi.

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