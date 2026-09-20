Fon soruşturmasında yeni perde: Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
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Fon soruşturmasında yeni bir perde açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Kırmızı'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel