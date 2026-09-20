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Fon soruşturmasında yeni perde: Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı

Fon soruşturmasında yeni bir perde açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.

Nihat Kırmızı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve sosyal medya)Nihat Kırmızı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve sosyal medya)

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Kırmızı'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Fon soruşturmasında yeni perde: Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı-3 Fon soruşturmasında yeni perde: Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı-4 Fon soruşturmasında yeni perde: Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı-5
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