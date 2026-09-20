Kurişçilere itaat etmeyene aforoz! CHP’ye oy baskısı ifadelerde... Cami kapısında yasak

CAMİ KAPISINDA YASAK

Siyasi baskılara boyun eğmeyen cemaat mensuplarının yaptırımlara maruz kaldığı ifadelere yansıdı.

Kurban Bayramı namazını kılmak için Alanya Dinek'te bulunan bir yurda giden tanık, kapıdaki görevliler tarafından bizzat Alihan Kuriş'in yasağı olduğu gerekçesiyle içeri alınmadığını aktardı.

Tanığın, "burasının bir cami olduğunu ve kapısının herkese açık olması gerektiğini" söyleyerek isyan etmesine rağmen içeri alınmadığı, sonrasında ise isminin Antalya ve Alanya'daki yurtlarda, hatim gruplarında okunarak kara listeye dahil edildiği ifadeye yansıdı

Sadece oy vermeyenlerin değil, onlarla aynı siyasi görüşü paylaşan esnafın da fişlenerek cemaat yurtlarına, düğün salonlarına ve sosyal tesislerine girişlerinin yasaklandığı, kapılara özel görevliler dikildiği vurgulandı.

Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre örgüt lideri Alihan Kuriş’in talimatıyla üyelere CHP’ye oy verme baskısı yapıldı.