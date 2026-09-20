Kurişçilere itaat etmeyene aforoz! CHP’ye oy baskısı ifadelerde... Cami kapısında yasak
Kurişçiler soruşturmasında örgütün karanlık yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Takvim.com.tr’nin ulaştığı ifadelere göre örgüt lideri Alihan Kuriş, cemaat üyelerine CHP'ye oy vermeleri yönünde kesin talimat verdi. Karara uymayanlar fişlenerek cami ve yurtlara alınmadı. Örgütün kendi içinde gizli mahkemeler kurduğu, esnafı yargılayarak boykot kararları aldığı belirlendi. Ayrıca toplanan bağışlar için "büyüğümüzün talimatı" denilerek çift defter tutularak devasa boyutta kayıt dışı para çarkı oluşturulduğu kayıtlara geçti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kurişçilerin iç yapısına dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren tanıklar, örgüt lideri Alihan Kuriş'in talimatıyla üyelere CHP'ye oy verme baskısı yapıldığını, buna itiraz edenlerin cami ve yurtlara alınmayarak fişlendiğini iddia etti.
İfadelerde ayrıca cemaat görünümlü örgütün kendi içinde yargılama yapmak üzere gizli mahkemeler kurduğu ve toplanan bağışlar için resmi olmayan ikinci defter tutarak kayıt dışı para çarkı oluşturduğu kaydedildi.
İLLE DE CHP'YE VERECEKSİNİZ!
Soruşturma dosyasına giren ve Takvim.com.tr'nin ulaştığı ifadelere göre, yapı içindeki siyasi ayrışma ile baskılar uzun yıllar öncesine dayanıyor.
Çocukluğundan beri yapının içinde olduğunu belirten bir vaiz ve 10 yıl boyunca sözde cemaatte hocalık yapmış emekli bir müteahhidin de aralarında bulunduğu şahitler, seçim dönemlerinde Alihan Kuriş'in kesin talimatıyla Cumhuriyet Halk Partisinin desteklenmesi yönünde baskı yapıldığını anlattı.
2014 ve 2023 seçimleri öncesinde Valide Sultan Erkek Öğrenci Yurdu gibi merkezlerde toplantılar düzenlendiği, cemaat üyelerine saatlerce CHP'ye oy vermeleri yönünde telkinde bulunulduğu ifade edildi.
AK PARTİ'Yİ DESTEKLEYENE AFOROZ
Bu duruma itiraz eden ve AK Parti'yi destekleyen üyelerin ise cemaat üst yönetimi tarafından sistematik olarak dışlandığı belirtildi.
CAMİ KAPISINDA YASAK
Siyasi baskılara boyun eğmeyen cemaat mensuplarının yaptırımlara maruz kaldığı ifadelere yansıdı.
Kurban Bayramı namazını kılmak için Alanya Dinek'te bulunan bir yurda giden tanık, kapıdaki görevliler tarafından bizzat Alihan Kuriş'in yasağı olduğu gerekçesiyle içeri alınmadığını aktardı.
Tanığın, "burasının bir cami olduğunu ve kapısının herkese açık olması gerektiğini" söyleyerek isyan etmesine rağmen içeri alınmadığı, sonrasında ise isminin Antalya ve Alanya'daki yurtlarda, hatim gruplarında okunarak kara listeye dahil edildiği ifadeye yansıdı
Sadece oy vermeyenlerin değil, onlarla aynı siyasi görüşü paylaşan esnafın da fişlenerek cemaat yurtlarına, düğün salonlarına ve sosyal tesislerine girişlerinin yasaklandığı, kapılara özel görevliler dikildiği vurgulandı.
GİZLİ MAHKEME KURMUŞLAR
Dosyadaki en vahim iddialardan biri ise cemaatin devletin yargı organlarına alternatif olarak kendi iç mahkemelerini kurması oldu.
Manavgat Şelale Erkek Yurdunda ve Antalya il merkezinde cemaat üyeleri tarafından adeta bir mahkeme salonu oluşturulduğu, bir avukatın da hazır bulunduğu bu sözde mahkemelerde cemaat kararlarına uymayan esnaf ve üyelerin yargılandığı ifade edildi.
ESNAFA BOYKOT
Bu yargılamalar sonucunda yazılı zabıtlar tutulduğu ve yargılanan esnafa yönelik tüm cemaat üyelerine "alışveriş yapmayın" şeklinde kesin boykot talimatları verildiği kayıtlara geçti.
ÇİFT DEFTER SİSTEMİYLE KAYIT DIŞI PARA ÇARKI
Soruşturma evraklarında örgütün finansal yapısına dair bilgiler yer aldı.
Alanya, Manavgat, Serik ve Antalya merkez hattında kurulan hiyerarşik düzende, yurtların ve derneklerin resmi denetimlerden kaçmak için çift defter tuttuğu iddia edildi.
İfadelere göre, derneklerde resmi işlemlerin kaydedildiği defterin yanı sıra, elden toplanan ve kayda geçirilmeyen bağışların yazıldığı gayri resmi ikinci defter bulunuyor.
EMİR BÜYÜĞÜMÜZDEN!
"Büyüğümüzün talimatı" veya "abimizin talimatı" denilerek esnaftan ve köylülerden toplanan bu paraların, yurt sorumlularından mıntıka sorumlularına, oradan da il sorumlularına aktarıldığı, ancak devasa boyutlara ulaşan bu paranın nihai olarak nereye harcandığının alt kademeler tarafından kesinlikle bilinmediği ifade edildi.
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