Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, örgüt içindeki "Sistem" adlı yapıyı finanse etmek amacıyla kurgusal ihaleler düzenlendiği ve tutuklanan Ali Sukas'ın şüphelilerin ifade vermesini engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, eski Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren de dahil 29 şüphelinin yer aldığı iddianame İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İ BB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki rüşvet çarkı 12 ayrı eylem altında incelendi.

MİLYONLAR YEĞENLERE

Han İnşaat'ın sahibi müteahhit Orhan Yıldırım, alacaklarını tahsil edebilmek için kurumda karşılaştığı Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren ile temas kurduğunu, ödeme alabilmek adına rüşvete boyun eğmek zorunda kaldığını anlattı.

Dilek İmamoğlu ve yeğeni Derya Dağdeviren. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Yıldırım; Murat Dağdeviren'e peyderpey 3 milyon lira, Derya Dağdeviren'e ise okul masrafları gerekçesiyle 16 ay boyunca 25-40 bin lira ve Silivri'deki çiftlik tadilatı için 150 bin lira ödedi. Hesap incelemelerinde Derya Dağdeviren'e 1 milyon 896 bin lira, Murat Dağdeviren'e ise 3 milyon 324 bin 500 lira para girişi saptandı.

Ali Sukas'ın 2024 seçimleri öncesinde 40 milyon liralık iş karşılığında Yıldırım'dan %10 (4 milyon lira) rüşvet istediği ve Ağaç A.Ş.'de ihale fiyatlarının önceden belirlendiği iddianamede yer aldı.