İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hizmet veren SlimShape isimli spor salonunun duş bölümünde gizli kamera lensi bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Duş bölümünü kullanan H.C. isimli kadın üye, fark ettiği lensi cep telefonuyla görüntüleyerek durumu emniyete bildirdi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sürerken, işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Arsalı, olayın bir kumpas ve marka suikastı olduğunu savunarak kameranın tesise dışarıdan yerleştirildiğini iddia etti. "İLK ADIMIMIZ TESİSE POLİS ÇAĞIRMAK OLDU" Yaklaşık 10 aydır işletmeci olarak hizmet verdiklerini belirten Arsalı, olay sırasında tesiste bulunmadığını söyledi. Şüpheli durumdan haberdar olur olmaz polis çağırdıklarını belirten Arsalı, şu ifadeleri kullandı: "Şubeden bir kişinin şüpheli hareketlerle video çekip hızla çıkması üzerine durumdan haberdar oldum. Hanımefendi çektiği videoyla birlikte tesisten koşarak gitti ve kendisine seslenip ulaşamadık. Biz de hemen iddia edilen durumla ilgili bir olumsuzluk var mı diye şubemize polis çağırdık. Bu süreçte kendi çalışanlarımızı dahi içeri sokmadık"

İşletme sahibi rüya doğan arsalı (Fotoğraflar: İHA) "İLK İNCELEMEDE BULUNAMADI, KARAKOLDAKİ KAYITTAN SONRA MERCEK TESPİT EDİLDİ" Arsalı, olay yerine gelen polis ve bekçinin ilk incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını savundu. Daha sonra karakola başvurduğunu belirten Arsalı, kadın üyenin çektiği görüntüye ulaşıldığını ve alanın yeniden kontrol edildiğini söyledi: "Gelen polis ve bekçi soyunma odasını dolaştı ancak herhangi bir durum tespit etmeden gittiler. Ben de bunun üzerine şubemizin bağlı olduğu karakola başvurdum. Karakolda hanımefendinin sunduğu kamera kaydına ulaştık ve alanın tekrar kontrol edilmesini talep ettik. Emniyet mensuplarıyla birlikte şubemize geri döndük ve yapılan detaylı incelemede bir mercek olduğu fark edildi." "AÇIK BİR MARKA SUİKASTI" Kameranın tesise sonradan yerleştirildiğini öne süren Arsalı, olayın arkasında rakip bir firmanın bulunabileceğini iddia etti. Arsalı, daha önce de sosyal medyada kendilerine yönelik karalama çalışmaları yapıldığını savunarak şunları söyledi: "Polis memurlarının da belirttiği kadarıyla cihazın buraya yeni konulmuş olma ihtimali çok yüksek. Bizim bir marka rakibimiz var ve ilk şüphelimiz kendileridir. Daha önce de sosyal mecralarda hem kendi reklamlarını yapıp hem de bizimle ilgili karalama çalışmaları yürütmüşlerdi. Çok çirkin ve aşağılık bir durumla karşı karşıyayız. Sektörel olarak yaşanabilecek en çirkin boyutu yaşıyoruz. Ancak kendimizi aklayacağımıza inanıyorum"