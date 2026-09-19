İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin kötü yönetiminin faturası yine vatandaşa çıktı. Sayıştay Raporuna göre 2017 ile 2024 yılları arasında 10 milyar lira zarar eden belediye şirketleri önlem alınmayınca adeta kara deliğe dönüştü. İzmirlilerin ödediği vergilerle elde edilen kıt kaynakları kötü yönetim nedeniyle zarar eden şirketlere akıtan İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni bir sermaye aktarımı haberi daha geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan önergeye göre sürekli zarar eden Grand Plaza, İzulaş, İzelman ve ESHOT Genel Müdürlüğüne toplamda 7 milyar 178 milyon 517 bin liralık sermaye aktarımı öngörüldü. Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, ihtisas komisyonlarında kabul edilen sermaye artırımları önümüzdeki günlerde belediye meclisinde görüşülecek. Kabul edilmesi halinde İzmirlilerin 7.1 milyar lirası oluşan zararları kapamak için belediyeye ait 4 şirkete aktarılacak.