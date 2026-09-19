İzmir Büyükşehir Belediyesinde kara delik büyüyor! Belediye şirketleri 10 milyar lira zarar etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin milyonlarca liralık zararları katlanarak devam ederken, Meclis'e sunulan yeni önergeyle Grand Plaza, İzulaş, İzelman ve ESHOT'a toplam 7 milyar 178 milyon lira sermaye aktarımı öngörüldü. Komisyonlardan geçen ve mecliste oylanacak olan dev bütçenin aslan payını ise 5 milyar lirayı aşkın tutarla İzulaş alacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin kötü yönetiminin faturası yine vatandaşa çıktı. Sayıştay Raporuna göre 2017 ile 2024 yılları arasında 10 milyar lira zarar eden belediye şirketleri önlem alınmayınca adeta kara deliğe dönüştü.
İzmirlilerin ödediği vergilerle elde edilen kıt kaynakları kötü yönetim nedeniyle zarar eden şirketlere akıtan İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni bir sermaye aktarımı haberi daha geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan önergeye göre sürekli zarar eden Grand Plaza, İzulaş, İzelman ve ESHOT Genel Müdürlüğüne toplamda 7 milyar 178 milyon 517 bin liralık sermaye aktarımı öngörüldü.
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, ihtisas komisyonlarında kabul edilen sermaye artırımları önümüzdeki günlerde belediye meclisinde görüşülecek. Kabul edilmesi halinde İzmirlilerin 7.1 milyar lirası oluşan zararları kapamak için belediyeye ait 4 şirkete aktarılacak.
MECLİSTE OYLANACAK
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan önerge doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, Grand Plaza, İzelman, İzulaş ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün zararlarını karşılamak için 7.1 milyar liralık sermaye artırımına gidecek. İhtisas komisyonlarında oy birliği ile kabul edilen sermaye artışları önümüzdeki günlerde belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanacak.
4 ŞİRKETE 7.1 MİLYAR
Önergelerin komisyonlardan geldiği şekli ile meclisten geçmesi halinde bugüne kadar milyarlarca lira akıtılan ve sürekli zarar eden belediye şirketlerine toplamda 7.1 milyar liralık kaynak daha aktarılacak.
HANGİ ŞİRKETE NE KADAR KAYNAK AKTARILACAK?
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan önergeye göre sermaye artırımlarından aslan payını İzulaş şirketi alacak. İzulaş'a 5 milyar 57 milyonluk sermaye artışına gidilecek. İkinci sırada 1 milyar 345 milyon 845 bin lira ile İzelman Şirketi alıyor.
Sermaye artırımları bu iki şirketle sınırlı değil. Grand Plaza'ya 235 milyon, ESHOT Genel Müdürlüğüne ise 540 milyon 672 bin liralık sermaye artırımı öngörülüyor.
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