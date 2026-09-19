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Polislere maliyetine konut müjdesi! Başvuru şartları neler, kimlere öncelik verilecek?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin barınma sorununu çözecek müjdeleri açıkladı: POLSAN, Ankara’da 2 bin konutluk projeyle memurları kira öder gibi ev sahibi yapacak; İstanbul’daki polis lojmanı sayısı ise kısa sürede 5 bine çıkarılacak. İşte başvuru kriterleri ve projelerin detayları...

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Polislere maliyetine konut müjdesi! Başvuru şartları neler, kimlere öncelik verilecek?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet mensuplarının barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni projeleri duyurdu. POLSAN aracılığıyla Ankara'da 2 bin konut inşa edileceğini belirten Bakan Çiftçi, İstanbul'da ise polis lojmanı sayısının kısa sürede 5 bine çıkarılacağını açıkladı. Peki, polis konut projesi ne zaman başlayacak, başvuru şartları ve öncelik kriterleri neler? İşte ayrıntılar…

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet mensuplarına konut ve lojman müjdesini canlı yayında açıkladı. (Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi)İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet mensuplarına konut ve lojman müjdesini canlı yayında açıkladı. (Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi)

Emniyet teşkilatının barınma şartlarını iyileştirmeye yönelik kapsamlı adımlar atılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında, polisler için hem lojman tedariki hem de uygun vadeli konut satışı projelerinin ayrıntılarını paylaştı.

Geçmiş dönemlerde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının araç filolarının önemli ölçüde yenilendiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, araç alımlarının sınırlandırılarak kaynakların personelin lojman ve konut ihtiyacına aktarılacağını belirtti.

Polislere maliyetine konut müjdesi! Başvuru şartları neler, kimlere öncelik verilecek?-3

POLSAN ANKARA'DA 2 BİN KONUT İNŞA EDECEK

Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) öncülüğünde hayata geçirilecek konut projesinin ilk adımı başkentte atılıyor.

POLSAN KONUT PROJESİ NEREDE YAPILACAK?

İlk etapta pilot uygulama olarak Ankara'da hayata geçirilecek. Proje için Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), TOKİ'den 86 dönümlük bir arsa satın aldı.

Polislere maliyetine konut müjdesi! Başvuru şartları neler, kimlere öncelik verilecek?-4

ANKARA'DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

POLSAN tarafından Ankara'daki 86 dönümlük arazide toplam 2 bin konut inşa edilecek.

ANKARA KONUT PROJESİNİN TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK?

Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre 2 bin konutluk projenin temeli Ocak ayı içerisinde atılacak.

Polislere maliyetine konut müjdesi! Başvuru şartları neler, kimlere öncelik verilecek?-5

KONUTLARIN ÖDEME VE SATIŞ ŞARTLARI NASIL OLACAK?

İnşa edilecek evler polislere kâr amacı güdülmeden maliyetine satılacak. Emniyet mensupları, uzun vadeli ödeme imkânı sayesinde tıpkı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olabilecekler.

Polislere maliyetine konut müjdesi! Başvuru şartları neler, kimlere öncelik verilecek?-6

KONUT PROJESİ DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYILACAK MI?

Evet. Ankara'daki pilot uygulamanın ardından POLSAN; kiraların yüksek olduğu diğer illerde ve büyükşehirlerde de arsa temin süreçlerini tamamlayarak benzer konut projelerini hayata geçirecek.

POLİS KONUT BAŞVURULARINDA KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK?

POLSAN tarafından yapılacak konutların hak sahipliği belirlenirken ihtiyaç durumu ön planda tutulacak. Öncelik kriterleri şu şekilde açıklandı:

KRİTER
AÇIKLAMA
Evi olmamak
Üzerine kayıtlı bir konutu bulunmayan personel
Eşinin çalışmaması
Tek maaşla geçinen aileler
Okul çağında çocuğu bulunmak
Bakmakla yükümlü olduğu ve eğitim gören çocuğu olan polisler

Bakan Çiftçi, sürecin daha fazla desteğe ihtiyaç duyan personele pozitif ayrımcılık sağlayacak şekilde planlandığını ifade etti.

Polislere maliyetine konut müjdesi! Başvuru şartları neler, kimlere öncelik verilecek?-7

İSTANBUL'DA POLİS LOJMANI SAYISI 5 BİNE ÇIKARILIYOR

Projelerin ikinci ayağını ise İstanbul'daki lojman kapasitesinin artırılması oluşturuyor. Halihazırda 55 bin polisin görev yaptığı megakentte toplam 3 bin 350 lojman bulunuyor.

Lojman yetersizliğini gidermek için çalışmaların başlatıldığını söyleyen Bakan Çiftçi:

  • İstanbul'da polisler için geçtiğimiz günlerde 1 milyar liralık lojman alımı gerçekleştirildiğini,
  • Satın alma süreçlerinin devam ettiğini,
  • Mevcut 3 bin 350 olan lojman sayısının kısa süre içinde 5 bine çıkarılacağını bildirdi.
DETAY
AÇIKLAMA
Konut Sayısı (Ankara)
2.000 konut (POLSAN)
Temel Atma Tarihi
Ocak ayı
Ödeme Koşulları
Maliyetine, kira öder gibi uzun vadeli taksit
Öncelik Kriteri
Evi olmayan, eşi çalışmayan, çocuğu okula gidenler
İstanbul Lojman Hedefi
3.350'den 5.000 lojmana çıkarılacak
İstanbul Yatırım Tutarı
1 milyar TL'lik ilk etap alımı tamamlandı

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