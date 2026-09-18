Fındık piyasasında kapsamlı denetim: Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa borsaları mercek altında
Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki fiyat ve piyasa işleyişini incelemek amacıyla Ordu ve Giresun’da kapsamlı denetim başlattı. Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsalarına müfettiş görevlendirilirken, rekabeti bozucu faaliyetlerin tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ordu ve Giresun'daki ticaret borsalarında denetim süreci başlattı. Bakanlık, piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan fındığın fiyatı ve piyasa uygulamalarının özellikle hasat dönemlerinde yakından takip edildiği belirtildi.
4 TİCARET BORSASI İNCELENECEK
Denetimler kapsamında Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alınacak.
Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin söz konusu ticaret borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve incelemelere başladığı, çalışmaların halen devam ettiği bildirildi.
REKABETİ BOZUCU FAALİYETLERE YAPTIRIM
Bakanlık, incelemeler sonucunda piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan veya tüketicilerin ürünlere erişimini engelleyen faaliyetlerin belirlenmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını duyurdu.
Açıklamada denetimlerin; üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunması, üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve piyasaların sağlıklı şekilde işlemesi amacıyla sürdürüleceği ifade edildi.