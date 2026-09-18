Ticaret Bakanlığı, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ordu ve Giresun'daki ticaret borsalarında denetim süreci başlattı. Bakanlık, piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan fındığın fiyatı ve piyasa uygulamalarının özellikle hasat dönemlerinde yakından takip edildiği belirtildi.

Fındıkta 4 borsa için denetim başladı: Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa incelemede (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) 4 TİCARET BORSASI İNCELENECEK Denetimler kapsamında Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alınacak. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin söz konusu ticaret borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve incelemelere başladığı, çalışmaların halen devam ettiği bildirildi.