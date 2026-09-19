Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından sosyal medyada yayılan "İzmir Marşı yasaklandı" söylentilerinin kara propagandadan ibaret olduğu ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, günlerdir kamuoyunu meşgul eden iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

MARŞIN YASAKLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen eserlere yönelik yasaklama iddialarının yalan çıktığını belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi marşın yasaklanması kesinlikle söz konusu değildir." denildi. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Türkiye Yüzyılı Marşı’nın okutulduğu, İzmir Marşı’nın siyasi denilerek yasaklandığı yönündeki iddialar yalan çıktı. 'ALTERNATİF DEĞİL' Cumhuriyetin 100. yılına özel icra edilen marşın resmi yarışma neticesinde belirlendiğinin kaydedildiği DMM açıklamasında, "Harp Okulu mezuniyet törenlerinde günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi alternatif değildir." ifadeleri kullanıldı.