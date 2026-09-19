Harp Okulu mezuniyetindeki "İzmir Marşı yasaklandı" iddiası yalan çıktı... DMM açıkladı
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde İzmir Marşı’nın siyasi gerekçelerle yasaklandığı yönündeki iddialar tamamen yalan çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hiçbir marşın yasaklanmadığını duyurdu. 100. yıl marşının çalınmasının günün anlamına uygun olduğu belirtilirken, eserlerin birbirine alternatif olmadığı vurgulandı. Kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlara karşı vatandaşların resmi kaynaklara itibar etmesi istendi.
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından sosyal medyada yayılan "İzmir Marşı yasaklandı" söylentilerinin kara propagandadan ibaret olduğu ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, günlerdir kamuoyunu meşgul eden iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.
MARŞIN YASAKLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen eserlere yönelik yasaklama iddialarının yalan çıktığını belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi marşın yasaklanması kesinlikle söz konusu değildir." denildi.
'ALTERNATİF DEĞİL'
Cumhuriyetin 100. yılına özel icra edilen marşın resmi yarışma neticesinde belirlendiğinin kaydedildiği DMM açıklamasında, "Harp Okulu mezuniyet törenlerinde günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi alternatif değildir." ifadeleri kullanıldı.
MANİPÜLASYON GİRİŞİMLERİNE KARŞI UYARI
Devletin güvenlik kurumlarının itibarını zedelemeyi amaçlayan asılsız iddialara dikkat çekilen DMM açıklamasında, "Kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları; yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur." sözlerine yer verildi.