Büyükçekmece'de toprak kayması: 2 işçi toprak altında
İstanbul'da Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı süren bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için ekipler bölgeye sevk edildi.
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Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında, henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında 2 işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Ekipler, toprak altında kalan 2 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sürüyor.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel