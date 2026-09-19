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Büyükçekmece'de toprak kayması: 2 işçi toprak altında

İstanbul'da Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı süren bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için ekipler bölgeye sevk edildi.

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Büyükçekmece'de toprak kayması: 2 işçi toprak altında

Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında, henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında 2 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece'de toprak kayması: 2 işçi toprak altında-2

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekipler, toprak altında kalan 2 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sürüyor.

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