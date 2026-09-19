Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında, henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında 2 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.