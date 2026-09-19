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Bir ayda 66 olay! MGM açıkladı: Türkiye’de ağustosun meteorolojik bilançosu belli oldu

Türkiye’de ağustos ayı, şiddetli hava olaylarının gölgesinde geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde 66 meteorolojik karakterli doğal afet kayıtlara geçerken, özellikle şiddetli yağış ve sel olayları dikkat çekti. Bazı bölgelerde yağış miktarı normal değerlerin 4 katını aşarken, sel, taşkın, dolu ve heyelan birçok ilde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Bir ayda 66 olay! MGM açıkladı: Türkiye’de ağustosun meteorolojik bilançosu belli oldu

Türkiye'de ağustos ayında hava olayları adeta peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri, yalnızca bir ayda 66 meteorolojik karakterli doğal afet yaşandığını ortaya koydu. Şiddetli yağış ve sel 28 olayla ilk sırada yer alırken, bazı illerde yağış miktarı normal değerlerin 4 katını aştı. Dolu, yıldırım, heyelan, fırtına ve hortum da ağustos ayının dikkat çeken afetleri arasında yer aldı.

Türkiye’de ağustosta 66 meteorolojik afet yaşandı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Türkiye’de ağustosta 66 meteorolojik afet yaşandı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

AĞUSTOSTA 66 OLAY KAYDA GEÇTİ

Türkiye genelinde ağustosta büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere 66 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ağustos Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, geçen ay yurt genelinde 66 meteorolojik karakterli doğal afet yaşandı.

En fazla olay şiddetli yağış ve sel olarak kaydedildi.En fazla olay şiddetli yağış ve sel olarak kaydedildi.

Bunlar arasında ilk sırayı 28 olayla şiddetli yağış ve sel aldı. Ağustosta ayrıca 14 dolu, 10 yıldırım düşmesi, 8 heyelan, 5 fırtına ve 1 hortum olayı kaydedildi. Buna göre, ay boyunca meydana gelen meteorolojik karakterli doğal afetlerin yaklaşık yüzde 42'sini şiddetli yağış ve sel olayları oluşturdu.

Şiddetli yağış ve sel 28 olayla ilk sırada yer aldı.Şiddetli yağış ve sel 28 olayla ilk sırada yer aldı.

BAZI İLLERDE YAĞIŞLAR NORMALİNİN 4 KATINI AŞTI

Ağustos ayında kuvvetli yağışlar bazı illerde sel, taşkın ve su baskınlarına yol açtı. Giresun'da sağanak nedeniyle çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarı alınırken, bazı yollarda ulaşım aksadı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ev ve ambarları su bastı, Adana'da ise bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ağustosta 14 dolu olayı meydana geldi.Ağustosta 14 dolu olayı meydana geldi.

Ayın son günlerinde Ardahan, Kars ve Erzincan'da da sağanak ve dolu etkili olurken, bazı bölgelerde sel, taşkın ve tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

10 yıldırım, 8 heyelan ve 5 fırtına kaydedildi.10 yıldırım, 8 heyelan ve 5 fırtına kaydedildi.

YAĞIŞLAR ARTTI

Öte yandan, Türkiye genelinde ağustosta metrekareye ortalama 16,2 kilogram yağış kaydedildi. Ağustos yağışları normaline göre yüzde 10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 100'den fazla arttı.

Yağışlar Karaman, Mersin, Hatay, Kayseri, Adana, Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Bingöl çevrelerinde yer yer normallerinin 4 katından fazla gerçekleşti.

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