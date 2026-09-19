Türkiye'de ağustos ayında hava olayları adeta peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri, yalnızca bir ayda 66 meteorolojik karakterli doğal afet yaşandığını ortaya koydu. Şiddetli yağış ve sel 28 olayla ilk sırada yer alırken, bazı illerde yağış miktarı normal değerlerin 4 katını aştı. Dolu, yıldırım, heyelan, fırtına ve hortum da ağustos ayının dikkat çeken afetleri arasında yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ağustos Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, geçen ay yurt genelinde 66 meteorolojik karakterli doğal afet yaşandı.

Türkiye genelinde ağustosta büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere 66 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi.

En fazla olay şiddetli yağış ve sel olarak kaydedildi.

Bunlar arasında ilk sırayı 28 olayla şiddetli yağış ve sel aldı. Ağustosta ayrıca 14 dolu, 10 yıldırım düşmesi, 8 heyelan, 5 fırtına ve 1 hortum olayı kaydedildi. Buna göre, ay boyunca meydana gelen meteorolojik karakterli doğal afetlerin yaklaşık yüzde 42'sini şiddetli yağış ve sel olayları oluşturdu.