CANLI | Başkan Erdoğan konuşuyor! Gaziler Günü’nde 571 kişilik kamu ataması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü’nde 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atamasını gerçekleştiriyor. Haliç Kongre Merkezi’nde noter huzurunda düzenlenen törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulunuyor. Atamaların tamamlanmasıyla kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53 bin 179’a ulaşacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını gerçekleştiriyor. İstanbul'da düzenlenen kura törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:
Kıymetli şehit yakınlarımız, muhterem gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, hanımefendiler, beyefendiler; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler Günü'nde bizleri onurlandıran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.
Sözlerimin hemen başında ebet müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Rabbim bizleri Hâtemü'l-Enbiyâ Efendimizin Livâü'l-hamd sancağı altında şehitlerimizle inşallah haşru cem eylesin.
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.
Bu önemli günün birliğimizin, beraberliğimizin, 86 milyonun vahdet ve uhuvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Birazdan çekeceğimiz kuralar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak tüm kardeşlerime şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum.
Detaylar geliyor...
KURA HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE ÇEKİLECEK
"Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni", 19 Eylül'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonucunda 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesi yapılacak.
KAMUDA İSTİHDAM SAYISI 53 BİN 179'A ÇIKACAK
Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilere sunulan istihdam imkanlarının devletin vefa anlayışının önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.
1995'ten 2002'ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atandığını hatırlatan Göktaş, Gaziler Günü kapsamında yapılacak 571 yeni atamayla birlikte kamuda istihdam edilen toplam kişi sayısının 53 bin 179'a ulaşacağını açıkladı.
Göktaş, istihdamın yanı sıra sosyal destek ve rehabilitasyon imkanlarının da şehit aileleri ile gazilere yönelik çalışmaların önemli bir parçası olduğunu ifade etti.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"
Bakan Göktaş, açıklamasında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara da değindi.
Şehit aileleri ve gazilerin yeniden aynı acıları yaşamaması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Göktaş, huzur ve güvenin hakim olduğu bir Türkiye hedeflediklerini kaydetti.
Göktaş, kamuya ataması gerçekleştirilecek şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yeni görevlerinde başarı diledi.
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