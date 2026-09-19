Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını gerçekleştiriyor. İstanbul'da düzenlenen kura törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

Kıymetli şehit yakınlarımız, muhterem gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, hanımefendiler, beyefendiler; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler Günü'nde bizleri onurlandıran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.

Sözlerimin hemen başında ebet müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Rabbim bizleri Hâtemü'l-Enbiyâ Efendimizin Livâü'l-hamd sancağı altında şehitlerimizle inşallah haşru cem eylesin.

Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.

Bu önemli günün birliğimizin, beraberliğimizin, 86 milyonun vahdet ve uhuvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Birazdan çekeceğimiz kuralar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak tüm kardeşlerime şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum.

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