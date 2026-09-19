Tatil sürelerinin kanuni çerçevesine dikkat çeken Bakan Tekin, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, " Öğretmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Ciddi anlamda resmi tatillerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde 180 iş günü takvimi uymuyor. Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz " dedi.

KAYIT ÜCRETİ TARTIŞMALARI

Devlet okullarında sınıf ve öğretmen seçiminden kaynaklanan sorunların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen yeni düzenlemeleri anlatan Tekin, adres manipülasyonlarının engellendiğini bildirdi.

Ülke genelindeki 65 bin resmi devlet okulunun eşit kabul edildiğini vurgulayan Tekin, "65 bine yakın resmi devlet okulunun hepsi bizim açımızdan eşit. Öğretmenlerimizin hepsi değerli... Şöyle tablo vardı; Veliler öğretmen seçme durumundaydılar. Bu bize şunu getiriyor, veli okula gidiyor 'Çocuğumu şu öğretmene yazdırmak istiyorum, okul müdürüne para verdim' deniyordu. Çok tercih edilen öğretmenler yanında diğerleri zor durumda kalıyordu. Bunu çözdük. Okula kayıt yaptıran öğrencilerin sınıf ve şube seçimlerini belirlediğimiz parametreler göre şubeleri eşit şekilde dağıttık" diye konuştu.

Kayıt bölgeleri dışındaki okullara yönelik usulsüz geçişlerin yarattığı kapasite sorunlarına değinen Tekin, "Bu yıl, okullarımızı kayıt yaptırdıktan sonra planlamamızı velilerin manipüle ettiği alanlar neler onları kapatalım ki bu planlamamız doğru olsun ve bu yıl muvafakatlı öğrenci diye tanımlanan yani birisinin evini adres gösterip oraya kayıt yaptırıyorlardı. Bunu engelledik. Bu yıl kayıt ücreti tartışmaları minimize oldu" ifadelerini kullandı.

180 iş günü kuralı nedeniyle ara tatillerin dini bayramlarla birleştirilmeye çalışıldığını, takvimin uymadığı yıllarda ara tatillerin kaldırılabileceğini duyurdu.