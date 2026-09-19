Bakan Tekin'den ara tatil ve kayıt sistemi açıklaması... Sömestirin kaldırılacağı formülü duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ara tatillerin bayramlarla birleştirilmeye çalışıldığını belirten Tekin, takvimin uymadığı yıllarda bu uygulamanın kaldırılabileceğini duyurdu. Okul kayıtlarındaki adres manipülasyonlarının önüne geçildiğini aktaran Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik önlük uygulamasının gerekçelerini ve PISA sonuçlarındaki başarıyı detaylandırdı. Tekin, okullardaki cep telefonu kısıtlamasının PISA başarısına olumlu yansıyacağını vurguladı. Bakan, eğitimde yapay zeka adımlarına da değindi.
Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı eğitim sistemindeki yeni düzenlemelere çevrilmişken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den merakla beklenen açıklamalar geldi. Bakan Tekin, ara tatil uygulamasından okul kayıtlarına, öğretmenlerin kılık kıyafetinden PISA sonuçlarına kadar geniş yelpazede önemli mesajlar verdi.
"TAKVİM BİRLEŞMEDİĞİ SENELERDE ARA TATİLLERİ KALDIRABİLİRİZ"
Eğitim camiasının odak noktasındaki ara tatil tartışmalarına açıklık getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalışma takvimiyle ilgili yaşanan zorlukları paylaştı.
Tatil sürelerinin kanuni çerçevesine dikkat çeken Bakan Tekin, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Öğretmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Ciddi anlamda resmi tatillerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde 180 iş günü takvimi uymuyor. Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz" dedi.
KAYIT ÜCRETİ TARTIŞMALARI
Devlet okullarında sınıf ve öğretmen seçiminden kaynaklanan sorunların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen yeni düzenlemeleri anlatan Tekin, adres manipülasyonlarının engellendiğini bildirdi.
Ülke genelindeki 65 bin resmi devlet okulunun eşit kabul edildiğini vurgulayan Tekin, "65 bine yakın resmi devlet okulunun hepsi bizim açımızdan eşit. Öğretmenlerimizin hepsi değerli... Şöyle tablo vardı; Veliler öğretmen seçme durumundaydılar. Bu bize şunu getiriyor, veli okula gidiyor 'Çocuğumu şu öğretmene yazdırmak istiyorum, okul müdürüne para verdim' deniyordu. Çok tercih edilen öğretmenler yanında diğerleri zor durumda kalıyordu. Bunu çözdük. Okula kayıt yaptıran öğrencilerin sınıf ve şube seçimlerini belirlediğimiz parametreler göre şubeleri eşit şekilde dağıttık" diye konuştu.
Kayıt bölgeleri dışındaki okullara yönelik usulsüz geçişlerin yarattığı kapasite sorunlarına değinen Tekin, "Bu yıl, okullarımızı kayıt yaptırdıktan sonra planlamamızı velilerin manipüle ettiği alanlar neler onları kapatalım ki bu planlamamız doğru olsun ve bu yıl muvafakatlı öğrenci diye tanımlanan yani birisinin evini adres gösterip oraya kayıt yaptırıyorlardı. Bunu engelledik. Bu yıl kayıt ücreti tartışmaları minimize oldu" ifadelerini kullandı.
"KIYAFETLERİNE BAKIYORUZ ÖĞRETMEN Mİ ÖĞRENCİ Mİ ANLAYAMIYORUZ"
Öğretmenlerin kılık kıyafetlerine yönelik velilerden gelen şikayetleri değerlendiren Bakan Tekin, okullarda başlatılan önlük uygulamasının gerekçelerini sıraladı.
Kamu personeli kılık kıyafet yönetmeliğini hatırlatan Tekin, "Türkiye'deki resmi okullarımızdaki öğretmen arkadaşlarımızın hukuki statüsü devlet memurudur. Kanunun uygulanması için kamu personeli için hazırlanmış kılık kıyafet yönetmeliği var. O yüzden bu yönetmeliğe uymak zorundadırlar. Veli okula geliyor kıyafetinden anlayamıyoruz. Kıyafetlerine bakıyoruz öğretmen mi öğrenci mi anlayamıyoruz. Okullarda öğretmen arkadaşlarımızın marka tercihlerinden tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Velilerden CİMER üzerinden ulaşan çok şikayet var. Rahat olabilmeleri için önlüğü tercih ettik" dedi.
PISA BAŞARISININ DETAYLARI
Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarını değerlendiren Tekin, muhalefetin eğitim politikalarına yönelik eleştirilerine cevap verdi.
Türkiye'nin eğitim alanındaki performansının diğer OECD ülkelerinde yaşanan öğrenme kaybıyla açıklanmasına karşı çıkan Tekin, ülkenin son yıllarda karşı karşıya kaldığı salgın, savaş ve göç sorunlarına dikkat çekti.
Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye'deki iç savaşın ekonomi ve eğitim sistemi üzerinde tesirleri olduğunu belirten Tekin, diğer OECD ülkelerinin Türkiye ile benzer koşullarda bulunmadığını vurguladı.
PISA'NIN YENİ ÖNERDİĞİNİ BİZ 3 YILDIR UYGULUYORUZ
PISA sonuçlarını iyileştirmeye yönelik uluslararası tavsiyelerin Türkiye'de halihazırda uygulandığını belirten Tekin, ailelerin eğitim sürecine katılımı ve cep telefonu kısıtlamaları hakkında bilgi verdi.
Okula yeni başlayan öğrencilerin velilerine yönelik zorunlu eğitim programını anlatan Tekin, "8 Eylül'deki toplantıda ülkelerin PISA'daki başarısını artırmak için bazı tavsiyeler oldu. Ebeveynlerin eğitim sürecine katılması önemli. Bu yıl çocuğu okula ilk defa başlayan velilere uyum haftasında 9 saatlik ebeveyn eğitimini zorunlu kıldık. PISA bunu 8 Eylül'de söyledi biz bunu 3 yıldır yapıyoruz" dedi.
Sınıflardaki teknoloji kullanımına getirilen sınırlamalara dikkat çeken Tekin, "İkinci söylenen şey ise cep telefonu kullanımının yasaklanması. Bunun PISA başarısını pozitif etkileyeceğini söylediler. Bizim ilk yaptığımız şey çocukların telefonlarını dersliklere sokmasını engelleyecek tedbirler almak. Dünyada ilk yapan ülkelerden biriyiz" diye konuştu.
RİSKLİ OKULLARA DEPREM TEDBİRİ
Fiziki altyapı ve depreme hazırlık çalışmalarını değerlendiren Bakan Tekin, riskli binalara yönelik alınan önlemleri paylaştı.
Derslik sayısındaki artışa vurgu yapan Tekin, "750 bin üzerinde dersliğimiz var. Risk olan okullarımız deprem önlemi için yeniden yapıldı. 2002'den itibaren yapılan derslik sayısı 750 bine çıktığına göre 500 bin yeni derslik katmış durumdayız. Kaynak ayırıp sorunu birinci öncelik yaptık. Riskli okullar ya yıkılıp yeniden yapıldı ya da okul kapatıldı" ifadelerini kullandı.
YAPAY ZEKAYA ÖZEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Eğitim modelinde yapay zeka entegrasyonuna yönelik adımları anlatan Tekin, Bakanlık bünyesinde yürütülen teknolojik projelere değindi.
Kendi teknoloji kullanım alışkanlıklarını da paylaşan Tekin, "Şahsen ben kullanmıyorum, kişisel olarak gelenekselciyim. Yapay zekadan hiç faydalanmıyorum. Çocuklarım kullanıyor, her türlü şeyi soruyorlar ben şaşkınlıkla seyrediyorum. Kullanmayı isterim şu an gelenekçilik devam ediyor. Bakanlıkta ise sadece eğitimde yapay zekanın kullanımı ile ilgili olarak bu konuda daire başkanlığı var. Her genel müdürlüğümüz yapay zekadan faydalanabilecek alanları dairemizle konuşuyorlar. En son Türkiye'deki yabancı dil eğitimine ilişkin yapay zeka destekli uygulama geliştirdik. 'Dilim MEB' uygulaması şu an Türkçe ve İngilizce eğitim veriyor" dedi.
OKULLARDA KAÇ SURİYELİ VAR
Eğitim sistemine dahil edilen sığınmacı çocukların sayısına ilişkin güncel verileri paylaşan Tekin, "550 bin civarında Suriyeli öğrencimiz var. 260 bin civarında Suriyeli misafirlerimiz de okullardan ayrıldı" bilgisini aktardı.