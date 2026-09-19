Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin ve gazilerin fedakârlıklarına vurgu yaparak tüm gazilerin ve ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik etti.

"GAZİLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Başkan Erdoğan mesajında, milletin özgürce yaşayabilmesi için gazilerin büyük bedeller ödediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."

EBEDİYETE İRTİHAL EDEN GAZİLERİ RAHMETLE ANDI

Erdoğan, hayatta olan gazilere bereketli ömürler dilerken, hayatını kaybeden gazileri de rahmetle andı.

Başkan Erdoğan, "Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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