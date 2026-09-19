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Başkan Erdoğan’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı: Gazilerimize çok şey borçluyuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin özgürce yaşayabilmesi için bedel ödeyen gazilere minnetini dile getirdi. Erdoğan, hayatta olan gazilere bereketli ömürler dilerken, ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle andı.

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Başkan Erdoğan’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı: Gazilerimize çok şey borçluyuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatan uğruna bedel ödeyen gazilere minnetini dile getirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin ve gazilerin fedakârlıklarına vurgu yaparak tüm gazilerin ve ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı: Gazilerimize çok şey borçluyuz-2

"GAZİLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Başkan Erdoğan mesajında, milletin özgürce yaşayabilmesi için gazilerin büyük bedeller ödediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."

EBEDİYETE İRTİHAL EDEN GAZİLERİ RAHMETLE ANDI

Erdoğan, hayatta olan gazilere bereketli ömürler dilerken, hayatını kaybeden gazileri de rahmetle andı.

Başkan Erdoğan, "Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı: Gazilerimize çok şey borçluyuz-4 Başkan Erdoğan’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı: Gazilerimize çok şey borçluyuz-5 Başkan Erdoğan’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı: Gazilerimize çok şey borçluyuz-6

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