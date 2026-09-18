Başkan Erdoğan'la türkü söyleyen 8 yaşındaki Bengü Yeşilbaş: "Yanında mutlu ve huzurluydum"
2026-2027 eğitim yılı açılışında Başkan Erdoğan ile birlikte "Çayeli'nden Öteye" türküsünü söyleyen 8 yaşındaki Bengü Yeşilbaş, o anları ATV Haber'e anlattı. Minik Bengü, "Cumhurbaşkanımızın yanında kendimi güvende hissettim" dedi.
Ankara'da gerçekleştirilen 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sahnede türkü söyleyen 8 yaşındaki Bengü Yeşilbaş, buluşmanın detaylarını ve hissettiklerini paylaştı.Başkan Erdoğan'la türkü söyleyen 8 yaşındaki Bengü o anları anlattı
Sahnede söylenen 'Sakarya' ve 'Çayeli'nden Öteye' türkülerine eşlik ederken oluşan samimi görüntülerle hafızalara kazınan minik yetenek, duygularını ATV Haber ekranlarında dile getirdi.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA GÜVENDE HİSSETTİM"
Erdoğan ile kurduğu samimi diyalogla dikkat çeken Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencisi Bengü Yeşilbaş, tören anındaki duygularını şu sözlerle aktardı:
"Çok mutluydum, huzurluydum. Bir de Cumhurbaşkanımız olduğu için yanında kendimi tamamen güvende hissettim."
23 Nisan'da Külliye'de gerçekleşen kabulde de Başkan Erdoğan'a kendi yazdığı şiir kitabını hediye ettiğini hatırlatan Bengü, kitaptaki tüm dizelerin ve kelimelerin bizzat kendisine ait olduğunu vurguladı. "Beni hatırladınız mı?" sorusuyla başlayan sohbetin ardından sevilen Karadeniz türküsü 'Çayeli'nden Öteye'yi bir kez daha seslendiren minik Bengü, samimi tavırlarıyla ekran başındakileri tebessüm ettirdi.
ÇELLO PERFORMANSI İLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Sadece şiir yeteneğiyle değil enstrüman hakimiyetiyle de öne çıkan Bengü Yeşilbaş, boyu kadar olan çelloyu çalmadaki ustalığını da sergiledi. Kısa sürede öğrendiği çellosuyla ATV Haber mikrofonlarına özel bir dinleti sunan minik sanatçı, tiyatro, resim ve müzik alanındaki kabiliyetleriyle geleceğin parlak yıldızları arasında gösteriliyor. Ailesinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Bengü'nün Başkan Erdoğan ile çektirdiği hatıra fotoğrafları ise unutulmaz bir anı olarak geride kaldı.