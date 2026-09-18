23 Nisan'da Külliye'de gerçekleşen kabulde de Başkan Erdoğan'a kendi yazdığı şiir kitabını hediye ettiğini hatırlatan Bengü, kitaptaki tüm dizelerin ve kelimelerin bizzat kendisine ait olduğunu vurguladı. "Beni hatırladınız mı?" sorusuyla başlayan sohbetin ardından sevilen Karadeniz türküsü 'Çayeli'nden Öteye' yi bir kez daha seslendiren minik Bengü, samimi tavırlarıyla ekran başındakileri tebessüm ettirdi.

ÇELLO PERFORMANSI İLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Sadece şiir yeteneğiyle değil enstrüman hakimiyetiyle de öne çıkan Bengü Yeşilbaş, boyu kadar olan çelloyu çalmadaki ustalığını da sergiledi. Kısa sürede öğrendiği çellosuyla ATV Haber mikrofonlarına özel bir dinleti sunan minik sanatçı, tiyatro, resim ve müzik alanındaki kabiliyetleriyle geleceğin parlak yıldızları arasında gösteriliyor. Ailesinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Bengü'nün Başkan Erdoğan ile çektirdiği hatıra fotoğrafları ise unutulmaz bir anı olarak geride kaldı.