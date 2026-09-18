HSK'den Türkşad Kunthan Uçuk için üç aylık uzaklaştırma kararı: Kararın dayanağı belli oldu
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, hakkında adli ve idari soruşturma yürütülen Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında tedbir kararı aldı. HSK müfettişlerinin talebi üzerine olağanüstü toplanan kurul, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve yargının güven ve itibarının zarar görmemesi amacıyla Savcı Uçuk’un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.
Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi tarafından yeni bir karar alındı.
Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Uçuk, daha önce hâkim ve savcılara yönelik küfürlü ifadeleri nedeniyle gündeme gelmişti.
ÜÇ AY SÜREYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
HSK müfettişlerinin talebi üzerine Uçuk hakkındaki dosya, 18 Eylül 2026 tarihinde HSK 2. Dairesinin olağanüstü toplantısında görüşüldü.
Yapılan değerlendirmede, Uçuk'un görevine devam etmesinin yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine ve yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirildi.
Bu nedenle HSK 2. Dairesi, Türkşad Kunthan Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.
Kararın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 77 ve 81'inci maddeleri kapsamında alındığı belirtildi.