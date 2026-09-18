Hutbede ticarette dürüstlük, güven ve helal kazancın önemi vurgulandı.



AZİZ MÜMİNLER!



Öncelikle şu hususu ifade edelim ki; hayatımızın her alanına yön veren ilahi ve nebevi ilkeler, ticaretimizde de bizlere rehberlik etmektedir.





Dini, insani ve vicdani olan bu ilkeler; helal kazancın peşinden gitmek, dürüst ve güvenilir olmak, haksız rekabetten kaçınmak, adaleti, doğruluk ve dürüstlüğü ticarette hâkim kılmak, sözleşmelere riayet etmek gibi değerlerdir.

Müslümanların alışverişte adalet ve doğruluktan ayrılmaması istendi.



KIYMETLİ MÜSLÜMANLAR!



Alicenap milletimiz; dinimizden, medeniyet ve örfümüzden aldığı ilhamla, Ahîlik gibi bir teşkilatı ihdas etmiştir. Bu teşkilat ile ticaret, zanaat ve ustalığı; ahlak, kanaat ve hayırlı insan yetiştirme anlayışıyla bir araya getirmiş, esnaf ve müşteri arasında kardeşlik köprüsü kurmuştur.



Hatta kurduğu bu kardeşlik köprüsü öyle bir hal almıştır ki; nice insanın İslam'la şereflenmesine ve nice beldenin kılıçsız fethedilmesine zemin hazırlamıştır. Şanlı ecdadımız; "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir!" şuuruyla hareket etmiş, nesillerini; "Eline, beline, diline sahip ol!" düsturuyla yetiştirmiştir.

Ahîlik geleneğinin ticaret ile güzel ahlakı buluşturduğu belirtildi.



DEĞERLİ KARDEŞLERİM!



Üzülerek ifade edelim ki, kimi insanımız, maddiyatı her şeyin önüne geçirebiliyor; aldatmayı kurnazlık, kandırmayı başarı olarak görebiliyor. Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Bizi aldatan bizden değildir!" ikazı apaçık ortada dururken, dünyalık kazanç uğruna malının kusurunu gizlemeyi ustalık, gerçeği çarpıtmayı ise pazarlama tekniği sayabiliyor.